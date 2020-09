Outpass se lleva la Semana 1 de Noches de Gaming en Fortnite

La final de Fortnite en la Semana 1 de Noches de Gaming tuvo un toque internacional con un Chile-Colombia y México que dejó una tremendo sabor de boca con gran acción. Al final fue el equipo chileno colombiano Outpass que se llevó el triunfo con un 33-9 sobre Itz-crazypoio para ganar el torneo de la Semana 1 de Fortnite presentado por Debate, eGames y GeekMi.

El equipo conformado por Alexis Sanchez y OUT iLogic. fue uno de los más equilibrados en todo el torneo y con su triunfo se ganaron el pase al torneo final de Noches de Gaming.

Acá el standing final del torneo:

FINAL. Outpass empezó muy fuerte la final al conseguir varios kills rápido e incluso casi consiguen un Victory Royale, pero lo que si se quedaron fueron con 18 kills. Nueve de Alexis Sanchez y otros nueve de OUT lLogic.

Acá video de la primer ronda:

Mientras por otro lado, el equipo mexicano de Itz-crazypoio consiguió solo seis kills y sabía que tenía que ir con todo en la segunda partida para poder pelear el título.

Fue por eso que en la segunda partida, Itz-crazypoio salió con todo pero a pesar de conseguir tres kills rápido el equipo chileno continuó consiguiendo kills, forzando al equipo mexicano a arriesgarlo todo.

Eso llevó a que Chito y ITZ T GOSHT se descuidarán y cayerán a media partida con solo 3 kills. Lo cual le dio el triunfo a Outpass y el premio al primer lugar.

A pesar de ya tener la victoria, el equipo conformado por un jugador de Colombia y uno de 17 años de Chile siguió jugando y consiguió 15 kills más para terminar con pizarra de 33-9.

Acá otra secuencia de Outpass:

JUVENTUD. El equipo triunfador es uno bastante interesante, pues está conformado por un adolescente de 13 años de Colombia que juega desde Estados Unidos y un joven de 17 años de Chile que juega desde Cánada.

Out iLogic y Alexis Sanchez, sus gamertags, juegan de manera profesional a su corta edad para el equipo Outpass, agrupación que tiene poco menos del año de su creación pero ya en Instagram tienen más de 10 mil seguidores.

Por otro lado, Itz-crazypoio es un equipo de Navolato conformado por Óscar Jacobo de 14 años y Ángel Énrique de 15 años.

Para esta escuadra está era su primer gran torneo y vaya que sorprendieron llegando a la final, incluso ellos mismos se sorprendieron pero dicen el formato de sumado de kills fue lo que los motivó.

"Siendo sinceros no esperabamos llegar a la final, pero me motive para hacer mas kills y eso fue lo que me gusto del torneo. Ocupa de mucha estrategía, saber donde caer", dijó el capitán del equipo Itz-crazypoio, Óscar Jacobo.