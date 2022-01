¡Para ti, tóxico! WhatsApp Plus envía notificación cuando tu pareja está en línea

Pese a no ser una app oficial, lo cierto es que WhatsApp Plus ofrece múltiples ventajas a comparación de la aplicación oficial de Meta, sobre todo para aquellas personas que gustan de tener control sobre sus parejas.

Pese a que en un principio la aplicación no oficial de mensajería instantánea únicamente ofrecía a los usuarios que optaban por ella un mayor campo de margen en relación a la personalización de la interfaz, poco a poco fue añadiendo funciones cada vez más interesantes.

Una de las funciones que ha logrado mejorar la experiencia de las personas que usan WhatsApp Plus, sobre todo cuando tienen una relación sentimental, es la que avisa al internauta el momento exacto cuando determinada persona se encuentra en línea.

Otra de las funciones que resultan benéficas para las personas tóxicas es aquella que da la opción de seleccionar qué contactos verán las palomitas azules y cuáles no. La app de WhatsApp no ofrece la visualización del color del check de forma personalizada.

Asimismo, WhatsApp Plus, a diferencia de la original, permite a los usuarios modificar la hora de su última conexión, lo que seguramente, si es que están en una relación tóxica, ahorrará a los internautas muchas escenas de drama y recriminaciones.

Por sí lo anterior no fuera suficiente, WhatsApp Plus también pone a disposición mayor número de emoticones que el original, y la posibilidad de enviar archivos de hasta 50 MB, sin tener que sacrificar la calidad de los mismos.

Y si lo que el internauta quiere es mayor personalización, esta versión no autorizada de WhatsApp permite modificar la interfaz de la plataforma virtual, lo que incluye desde el color de las barras e iconos, hasta cambiar las tipografías.

No obstante, se debe tener en cuenta que, pese a sus múltiples beneficios, WhatsApp Plus no deja de ser una aplicación no avalada, por lo que Meta ha advertido sobre las sanciones que pueden tener quienes decidan usarla.

La personas que decida descargar la app de mensajería instantánea pirata se estará exponiendo a que su cuenta sea bloqueada, por lo que no podrá ni enviar ni recibir mensajes.