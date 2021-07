Pegasus Project: ¿qué es y cómo funciona el software usado para espiar a miles de mexicanos?

Un nuevo escándalo de ciberseguridad pone en la mira al software conocido como Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, que fue utilizado por el gobierno de México y otros países para supuestos fines de espionaje.

El caso cobra un nuevo peso tras la investigación periodística Pegasus Project, elaborada por 17 medios de 10 países, entre ellos Proceso, Aristegui Noticias, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, etc.

La filtración reveló que desde 2016 unos 50 mil números telefónicos, 15 mil de ellos de mexicanos, habrían sido interferidos con ayuda de Pegasus, ¿pero qué es y cómo funciona este software?

¿Qué es Pegasus?

Pegasus, creado por NSO Group, es un software malicioso o malware utilizado para recopilar información desde un dispositivo, como computadoras o teléfonos celulares, es decir, espionaje.

De acuerdo con The Washington Post, este programa se aprovecha de las debilidades y fallas de seguridad de los dispositivos para vulnerarlos y acceder a su información privada.

La manera en que Pegasus funciona es la siguiente: una vez instalado el software toma el control del dispositivo de forma remota y prácticamente indetectable, logrando acceder a la información encriptada.

El programa de NSO Group es capaz de extraer el contenido de mensajes, aplicaciones, contactos, datos de geolocalización e incluso escuchar llamadas telefónicas y encender el micrófono y cámara del equipo vulnerado.

(Pegasus) concentra muchas estrategias de espionaje tradicionales: puede seguir los movimientos de una persona, 'alambrear' su línea, identificar su círculo cercano y sacar escuchas y fotografías clandestinas", explica el diario estadounidense.

Para instalarlo en el teléfono o computadora de alguien no necesitan mensajes invitando a abrir enlaces sospechosos, sino que emplea ataques "zero-click" que aprovechan fallas en aplicaciones de mensajería para penetrar en el dispositivo sin ser detectado.

NSO Group creó Pegasus y tiene como clientes a gobiernos de 10 países que lo usaron para supuestos fines de espionaje. Foto: Especial

Gobiernos espiando

Una investigación periodística internacional reveló los numerosos abusos y acciones de espionaje de 10 gobiernos clientes de NSO Group, incluyendo a México, llevaron a cabo con el programa Pegasus.

El malware presuntamente fue utilizado por las autoridades para espiar a miles de personas, principalmente periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

La lista suma más de 50 mil teléfonos intervenidos en 20 países clientes de la empresa israelí, entre ellos México, donde al menos 15 mil teléfonos fueron espiados durante la última década.

Entre las supuestas víctimas de espionaje por parte del gobierno mexicano figuran periodistas como Carmen Aristegui, y de medios como Proceso, La Jornada, El Financiero, El Universal, Reforma, así como numerosos activistas y opositores, un patrón que se repite en todos los países de los gobiernos implicados.

NSO Group respondió al escándalo con un comunicado en el que niega rotundamente los señalamientos contra Pegasus, asegurando que su producto sólo es utilizado por las agencias de inteligencia gubernamentales para combatir el terrorismo y el crimen.

