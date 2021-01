PlayStation 5: conoce los próximos lanzamientos para este 2021

A unas semanas del lanzamiento de la PlayStation 5, Sony ha dado a conocer los títulos de videojuegos que se sumarán al catálogo de su consola estrella durante los primeros meses de 2021, alimentando el ansia de la comunidad gamer.

Tras haber compartido en el marco de la feria mundial Consumer Electronics Show (CES) 2021 una lista de los próximos juegos con sus respectivas fechas de lanzamiento, destacando títulos exclusivos como Ratchet & Clank: Rift Apart y Horizon Forbidden West, Sony dio marcha atrás y dejó sin fecha algunos.

Para sorpresa de los gamers, fueron cuatro títulos los a los que la compañía japonesa borró su fecha de lanzamiento, disminuyendo la cantidad de juegos cuentan con fecha confirmada para su llegada a PlayStation 5. A continuación, te decimos cuáles son:

Lista de lanzamientos para PS5 confirmados por Sony

Hitman 3

Fecha de lanzamiento: 20 de enero de 2021

Desarrollado por: IO Interactive

Consolas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Ride 4

Fecha de estreno: 21 de enero de 2021

Desarrollado por: Milestone

Consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Fecha de lanzamiento: 29 de enero de 2021

Desarrollado por: Gust

Consolas: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintento Switch y PC

The Pedestrian

Fecha de lanzamiento: 29 de enero de 2021

Desarrollado por: Skookum Arts

Consolas: PlayStation 5 y PlayStation 4

Outriders

Fecha de estreno: 2 de febrero de 2021

Desarrollado por: People Can Fly

Consolas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Fecha de lanzamiento: 4 de febrero de 2021

Desarrollado por: Cyanide

Consolas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC

Returnal

Fecha de estreno: 19 de marzo de 2021

Desarrollado por: Housermarque

Consola: PlayStation 5

Otros títulos que llegaran a PS5 este 2021 pero cuya fecha de lanzamiento no ha sido confirmada aún son: Stray, Ghostwire Tokyo, Kena: Bridge of Spirits, Horizon Forbidden West, Rachet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok y Resident Evil 8: Village.