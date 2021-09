Pokémon GO: Misiones y la Semana de la Moda, no te pierdas éstas recompensas

México.- Este día inició la "Semana de la Moda" en Pokémon GO, los jugadores del popular videojuego podrán encontrarse con varias novedades y completar las misiones con éstas recompensas.

La Semana de la Moda de Pokémon GO le da la bienvenida a "Furfrou", un elegante Pokémon de la secta generación y además trae el lanzamiento de "El Pokémon Melodía", una alternativa para los usuarios que no pudieron comprarse una entrada para el "GO Fest 2021" y querían tener en su Pokédex a "Meloetta".

Pokémon GO: Misiones de la Semana de la Moda

En la Semana de la Moda se esperan recompensas para aquellos que prueben sus habilidades en Pokémon GO, las misiones correspondientes a la Semana de la Moda, tiene que ser completadas durante el tiempo que dure el evento y una vez finalizado, dejaran de estar habilitadas.

Entre los premios más codiciados esta la "Peluca de Furfrou", que podrá conseguirse antes de que salga oficialmente en la tienda de cosméticos de Pokémon GO. Así que toma nota de las misiones.

Misiones de la Semana de la Moda

Misión 1: Semana de la Moda (Recompensa: 1000 XP, 10 Pokéballs y un encuentro con Blitzle disfrazado).

Saca una foto de Shinx, Blitzle o Furfrou en estado salvaje: Encuentro con Kricketot

Realiza 5 buenos lanzamientos durante un encuentro con Skitty

Lucha contra un rival a la moda para ganar 1000 puntos de experiencia

Misión 2: Semana de la Moda (Recompensa: 1000 XP, 10 Pokéballs y un encuentro con Butterfree disfrazado)

Usa 5 ataques cargados súper efectivos: Mareep

Realiza 5 lanzamientos de bola curva: Mareep

Abre un Huevo: Cottonee

Misión 3: Semana de la Moda (Recompensa: 1000 XP, 10 Súperballs y un encuentro con Furfrou)

Haz una instantánea a Kirlia o Skitty salvajes: Roselia

Realiza 5 lanzamientos de bola curva seguidos: Croagunk

Combate contra tres rivales a la moda: 3000 XP

Misión 4: Semana de la Moda (Recompensa: 1000 XP, 10 Ultraballs y un encuentro con Sneasel disfrazado)

Completa 5 investigaciones de campo: Kirlia disfrazado

Haz 3 grandes lanzamientos seguidos: Gothita

Gana una incursión en menos de 60 segundos: Burmy

Misión 5: Semana de la Moda (Recompensa: 2000 polvos estelares, encuentro con Frillish y la peluca de Furfrou para tu avatar)

Toma foto a Sneasel, Croagunk o Frillish en estado salvaje: Shinx disfrazado

Realiza 3 grandes lanzamientos de bola curva seguidos: Minccino

Combate contra 5 rivales a la moda: 5000 XP

Pokémon GO: Investigaciones de campo durante la Semana de la Moda

Cabe señalar que también puedes hacer investigaciones de campo que puedes realizar durante la Semana de la Moda cuando gires en Poképaradas. Para asegurarte de no perderlas, podrás guardarlas y completarlas cuando el evento termine. Las investigaciones de campo de la Semana de la Moda son:

Toma fotos de Butterfree, Shinx o Blitzle: Encuentro con Sneasel disfrazado

Realiza 3 buenos lanzamientos seguidos: Encuentro con Furfrou

Haz 2 grandes lanzamientos seguidos: Frillish

Realiza 4 lanzamientos de bola curva seguidos: Blitzle disfrazado

Recuerda que la Semana de la Moda terminará el 28 de septiembre.