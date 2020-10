Pokémon Sword And Shield Crown Tundra: Lanzamiento, personajes y más

Estados Unidos.- El universo de Pokémon cada año nos sorprende más pues a los conocedores de la saga recordarán las anterior entrega de Pokémon Sword & Shield: la isla de la armadura y la tundra de la corona siendo este 22 de octubre la fecha en que llgará la The Crown Tundra la segunda parte del pase de expansión de Sword and Shiel que incluía muchas sorpresas para los amantes de Nintendo.

Si bien al igual que Isle of Armor, la segunda parte de The Crown Tundra vendrá a reivindicar con su propia historia y un nuevo elenco de personajes, así como nuevos modos de juego para los amantes de la saga.

Fecha de lanzamiento

Como lo habíamos mencionado The Crown Tundra se lanzará este jueves 22 de octubre por The Pokemo Compañy, aún que hasta el momento no se sabe con exactitud en qué momento del día se subirá al servidor para que puedas actualizar con la nueva expansión.

Precio de lanzamiento

Con The Crown Tundra se incluye el pase de expansión de Pokemon Sword And Shiel junto con el DLC anterior de los juegos de The Isle of Armor mismo que tendrán un precio de cerca de 30 dólares un poco más de 600 pesos mexicanos.

Con la compra de la expansión los compradores tendrán derecho a un par artículos adicionales a su personaje así como un uniforme de pikachu y Eveee.

Cuales Pokémon volverán

Si bien desde el lanzamiento anterior, en The Crown Tundra se agregarán diferentes Pokémon de la pokedex gen 8 los cuales serán introducidos automáticamente sin la necesidad de contar con algún tipo de pase.

En donde estarán cerca de 200 Pokémon antiguos entre las dos expansiones los cuales algunos de ellos se mostrarán a continuación.

Isla de la armadura

Sandshrew

Jigglypuff

Alakazam

Kadabra

Abra

Magneton

Exeggutor

Porygon

Sharpedo

Sandyghast

La tundra de la corona

Nidoran

Zubat

Electabuzz

Lairon

Aggron

Sealeo

Metagross

Garchomp

Amaura

Pokémon legendarios