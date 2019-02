Pokémon llegará a Nintendo Switch a fines de 2019

Nuevas aventuras de Pokémon que llegarán a Nintendo Switch a fines de 2019.

Durante una presentación de Pokémon Direct hoy, Tsunekazu Ishihara, presidente y CEO de The Pokémon Company, anunció Pokémon Sword y Pokémon Shield , las últimas incorporaciones a la serie principal de los videojuegos de rol de Pokémon.

Desarrollado por GAME FREAK inc., Pokémon Sword y Pokémon Shield se lanzarán a finales de 2019 exclusivamente en el sistema Nintendo Switch ™.

Los juegos Pokémon Sword y Pokémon Shield se llevan a cabo en la región de Galar. Galar es una región expansiva con diversos entornos: un campo idílico, ciudades contemporáneas, bosques densos y montañas escarpadas y cubiertas de nieve.

La gente y los Pokémon que viven allí trabajan juntos para desarrollar las industrias en la región.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de visitar varios gimnasios en la región de Galar en su búsqueda para convertirse en campeón. No estarán solos, ya que los Pokémon recién descubiertos que elijan para ser su primer compañero estarán a su lado.

" Pokémon Sword y Pokémon Shield son las últimas y emocionantes aventuras en el viaje de videojuegos de Pokémon que comenzaron hace veintitrés años", dijo el Sr. Ishihara. “Desde entonces, los Entrenadores de todo el mundo han descubierto nuevos Pokémon, han participado en batallas épicas y han creado innumerables recuerdos en el camino. Esperamos continuar este viaje explorando una región nueva e impresionante en el universo de Pokémon cuando los juegos se lancen más adelante este año en Nintendo Switch ".

La aventura comienza en Pokémon Sword y Pokémon Shieldcuando los jugadores eligen uno de los tres nuevos Pokémon: Grookey, Scorbunny o Sobble. Grookey, un Pokémon Chimpancé de tipo Hierba, es travieso y lleno de curiosidad ilimitada. Rebosante de energía, Scorbunny, un Pokémon Conejo de tipo Fuego, siempre está corriendo. El sigiloso Sobble, un Pokémon de lagarto acuático de tipo agua, dispara ataques mientras se esconde en el agua.

