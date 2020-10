¿Por qué Apple no dará cargador y audífonos en su Iphone 12?

Apple dio a conocer su nuevo Iphone 12, el cual ha dado mucho de que hablar, ya que este no traerá cargador y audífonos aunque su costó oscila entre los 20 y 40 mil pesos mexicanos, motivo por el cual ha desatado memes y la competencia ha aprovechado para hacer publicidad a su favor.

Tras esto la empresa dio sus argumentos para hacer dicha acción, la cual realizó anteriormente con el Apple Watch Serie 6 y el Apple Watch SE, uno de los argumentos que da Apple para no añadir estos accesorios es que busca reducir el impacto al medio ambiente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Apple no busca que sus usuarios gasten más dinero, si no que reutilicen los cargadores que ya tienen, pero si nunca has tenido un producto de dicha marca tendrás que comprar un cargador, generando un gasto extra en tu compra del celular, la empresa también quiere reducir el tamaño de las cajas del nuevo Iphone 12.

La empresa con sede en California dice que con esta medida existirá una reducción de millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, y se logrará el impacto climático cero en el 2030.

Precios del iPhone 12 en México

iPhone 12 Mini: Desde 19 mil 999 pesos mexicanos.

iPhone 12: Desde 22 mil 499 pesos mexicanos.

iPhone 12 Pro: Desde 27 mil 499 pesos mexicanos.

iPhone 12 Pro Max: Desde 29 mil 999 pesos mexicanos.

Características

El nuevo Iphone 12 tendrá red 5G, pantalla de 6.1 pulgadas, pantalla OLED la cual cuenta on un brillo máximo de 1200 nits y es compatible con Dolby Vision, HDR 10 y HLG. El vidrio está recubierto con una capa de cerámica que Apple llama "Ceramic Shield", que puede aumentar su resistencia a las caídas cuatro veces, mejorando así la durabilidad. También se ha mejorado la resistencia al agua.

Su procesador A14 Bionic mejorará el rendimiento y la eficiencia. Apple afirma que es "50% más rápido" que el chip líder en los teléfonos inteligentes Android.

Cámara

El Iphone 12 traerá dos cámaras traseras de 12 megapíxeles y su apertura es f / 1.6. También tiene una cámara ultra gran angular de 12MP. Además, l cámara frontal incluye ahora el modo nocturno, las cuales estará ubicadas en un círculo de vidrio mate, en marcado contraste con el resto del panel posterior liso.