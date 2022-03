¿Por qué WhatsApp Plus marca "error inesperado" y cómo solucionarlo?

Si eres de los millones de internautas que hace uso de WhatsApp Plus al encontrar que ofrece muchas más ventajas que la app original, seguramente habrá surgido un "error inesperado" mientras la utilizabas.

Este molesto inconveniente que se presenta en la APK de WhatsApp es un problema que arrastran consigo los teléfonos celulares que hacen uso del sistema operativo Android, el cual, hasta el momento, no tiene explicación alguna.

No obstante, a pesar de que no tenga un motivo explicito, lo bueno es que sí tiene una solución ¡Y más fácil de lo que te imaginas! Si quieres solucionar el error inesperado que aparecer en WhatsApp Plus, deberás seguir los siguientes pasos:

Primero, tendrás que ir a la Configuración de tu smartphone y entrar a Aplicaciones

Tras ello, localiza el ícono de WhatsApp Plus.

En el portal de la aplicación de mensajería instantánea, tendrás que presionar la opción Almacenamiento.

Luego, deberás dar clic en Borrar datos y Borrar caché.

Por último, únicamente reinicia tu teléfono celular e ingresa a la app y ¡Listo!

Si en dado caso quieres una solución menos elaborada al "error inesperado" que aparece en la pantalla de WhatsApp Plus, solamente deberás actualizar la versión que usa tu smartphone y el problema debe quedar solucionado al instante.

Lo mejor es que en este 2022, la APK más famosa de WhatsApp ha liberado 2 nuevas actualizaciones (19.00.00 y 19.10.0), la cual, además de solucionar los errores de las anteriores versiones, también trae consigo nuevas funciones que mejorará tu experiencia en el uso de la plataforma virtual.

Pese a las múltiples herramientas extras que te puede ofrecer WhatsApp Plus, recuerda que nuestra recomendación siempre será que evites tener en tu celular este tipo de aplicaciones, ya que al ser mods de apps originales pueden ser vulnerados tus datos personales y, con ello, tu seguridad en las redes sociales, puesto que no sabes si los desarrolladores de las mismas usen tu información para fines que van más allá del entretenimiento, por lo que lo mejor es que le saques la vuelta a las APK y esperes a que las plataformas oficiales implementen nuevas funciones.