¿Por qué cayó WhatsApp, Instagram y Facebook? Anonymous se lo atribuye

Anonymous se convirtió en tendencia durante la mañana de este lunes en la plataforma de Twitter al responsabilizarse de la caída de red social WhatsApp, Facebook e Instagram. La red internacional hizo varias publicaciones donde se atribuyen el problema, pero ¿En verdad fue Anonymous responsable del colapso de las redes sociales creadas por Mark Elliot Zuckerberg?

Una de las pocas plataformas que no se vio afectada por las fallas tecnológicas presentadas este lunes 4 de octubre fue Twitter, donde la palabra Anonymous se convirtió en tendencia. Esto se debe a que la red internacional de Hacker se adjudicó la falla que duró por horas y posó en jaque a los usuarios.

¿Qué hizo Anonymous?

Una presunta cuenta de Anonymous aseguró en un primer twit que “el mundo es un lugar mejor sin Facebook and Instagram”. Estas palabras generó diversas reacciones y algunos internautas los señaló como responsable del apagón de tres de las más importantes redes sociales.

Poco después, publicaron que el mundo “está de rodillas” durante las horas que dejó de funcionar WhatsApp, Facebook e Instagram.

“The world is on its knees (El mundo está de rodillas)”, escribieron en la cuenta mencionada.

Como si lo anterior fuera poco, publicaron otro twit bastante comprometedor. Este decía “Engineers have 10 hours to react. (Los ingenieros tienen 10 horas para reaccionar)”.

En otra publicación enlistaron las redes sociales que a su juicio son defectuosas, tales como "Zoom, TikTok, Gorjeo, Google, Amazonas, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram".

En otra cuenta de Anonymous, también se atribuyeron la caída de las redes sociales.

"Hemos logrado hackear las plataformas de algunas redes sociales como WhatsApp, Instagram, Facebook, la cual logramos generar perdidas de dinero a sus socios y todo empresario, se han generado desvíos de dinero a gente con bajos recursos, por medio de transferencias bancarias", escribió la otra cuenta que se adjudicó la caída de redes sociales.

¿Cuál es la verdad sobre la caída de como WhatsApp, Instagram y Facebook?

Contrario a las aseveraciones de Anonymous, las fallas en las redes sociales se dieron después de una actualización en el Border Gateway Protocol (BGP), según información oficial.

Esta última versión fue respaldada por el director de tecnología de CloudFlare (servidor de DNS), John Graham-Cumming, quien aseguró que la actualización del sistema de enrutamient provocó el colapso de las citadas redes sociales. Explicó que el problema se agravó por el tráfico,

"Entre las 15:50 UTC y las 15:52 UTC, Facebook y las propiedades relacionadas desaparecieron de Internet en una ráfaga de actualizaciones de BGP", detalló.