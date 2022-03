¿Por qué no puedo instalar WhatsApp Plus en Android si tengo WhatsApp original?

Con la popularidad que ha adquirido WhatsApp Plus, no es nada inusual que tengas la curiosidad de descargar este APK. No obstante, al hacerlo verás que no podrás ejecutar el mod de la aplicación oficial de Meta, ¿por qué?

Las funciones extras que el APK de WhatsApp trae consigo han hecho que sus descargas alrededor del mundo se disparen. Sin embargo, para poder tener estos beneficios en tu smartphone es necesario que desinstales la plataforma de mensajería instantánea original .

¿Por qué no puedes descargar e instalar WhatsApp Plus si tienes instalado WhatsApp? Fácil, recuerda que la versión "plus" de la app es únicamente un APK, por lo que al intentar descargarlo, el sistema operativo Android de tu smartphone toma a ambas aplicaciones como la misma y te pone en la pantalla el mensaje con el aviso que indica que ya tienes la app instalada.

Con lo anterior, te podrás dar cuenta de que no puedes tener WhatsApp Plus y WhatsApp en un mismo teléfono celular, ya que las dos se contraponen, por lo que tendrás que decidir con cuál de las dos chatear con tus contactos.

Lo más recomendable siempre será tener solamente apps originales en tu dispositivo móvil, puesto que los mod o APK te pueden traer ciertos problemas, no solamente de virus, sino de seguridad y privacidad.

Pero si aun así te arriesgas a descargar WhatsApp Plus, te aconsejamos que lo hagas desde portales web seguros que te ofrezcan el APK libre de malwares que te pueden hacer pasar un mal rato.

Recuerda que para que WhatsApp Plus se pueda ejecutar deberás borra todo rastro de la app de WhatsApp. Lo mejor, para asegurarte de desinstalar bien la plataforma es ir a la Play Store, buscar la aplicación y seleccionar "Desinstalar" directamente de la tienda electrónica.

También podrías desinstalar WhatsApp desde la sección de Aplicaciones de tu smartphone, pero con ello te arriesgarías a que queden restos de la app en tu teléfono celular, los cuales tendrías que borrar de forma manual, por lo que la mejor opción es yendo a la tienda electrónica oficial del sistema operativo Android.