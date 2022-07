¿Por qué no puedo instalar el APK 2022 de WhatsApp Plus en mi celular Android?

¿Quieres descargar el más reciente APK de WhatsApp Plus pero has tenido problemas para completar dicha acción? En esta nota te diremos cuáles son las razones por las que no puedes instalar el mod más popular de la app original de Meta.

Si algo es cierto es que, en los últimos años, WhatsApp Plus ha adquirido una gran popularidad entre los internautas, llegando a ser uno de los mod más descargados a nivel internacional.

No obstante, el hecho de que sea tan famoso entre los usuarios de las plataformas virtuales no hace que deje de ser un APK más, por lo que a la hora de instalarlo puede presentar algunos inconvenientes que impidan su correcto funcionamiento.

A continuación te diremos cuáles son los inconvenientes más comunes que están impidiendo que la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus funcione en tu smartphone con sistema operativo Android.

En primer lugar, como se ha dejado en claro en notas previas, al ser un mod, para poder ejecutarse WhatsApp Plus requiere que desinstales de tu dispositivo móvil la app oficial, es decir, WhatsApp.

Sin embargo, para ello lo mejor es que vayas directamente a la tienda virtual Google Play, ya que si lo haces desde el celular es muy probable que queden archivos de la plataforma oficial, lo que impedirá que se pueda ejecutar el mod.

Además, si es que tienes otras aplicaciones electrónicas modificadas descargadas e instaladas en tu dispositivo móvil, estas también deben desaparecer de tu teléfono celular, puesto que de otro modo el APK versión 21.10.0 no podrá ejecutarse.

Lo anterior quiere decir que debes desinstalar mod como GB WhatsApp, Yo WhatsApp, WhatsApp estilo iPhone, y otras apps similares, pues si la versión "plus" de la plataforma de Meta las detecta, no te dejará instalarlo.

Asimismo, otra cosa importante es checar si la versión que vas a instalar es la más nueva. A la fecha, la actualización más novedosa de WhatsApp Plus es la 21.10.0, misma que acaba de habilitarse este mes de julio.

Te recomendamos leer:

En tanto, puede que también se te impide descargar e instalar WhatsApp Plus si no tienes la opción para que Google Chrome instale mod de terceros, por lo que deberás revisar en el navegador web de código cerrado.