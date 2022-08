¡Prepara tus mejores fotos! Instagram implementará nueva función

Una de las redes más populares en la actualidad, Instagram, se prepara para habilitar una nueva función en las cuentas de sus millones de usuarios alrededor del mundo. Se trata de una nueva forma de publicar fotografías en pantalla completa.

Sin duda alguna, la plataforma virtual reina de las fotos estéticas es Instagram. Quizá la red social china TikTok sea la más viral en cuanto a videos se refiere, pero sin duda alguna la plataforma de Meta sigue dominando el mercado de las imágenes.

Debido a que el mercado de redes sociales y apps ha crecido de forma exponencial durante los últimos años, el grande de las plataformas digitales, Meta, ha tenido que estarse innovando constantemente a fin de cubrir las necesidades de sus millones de usuarios.

La integración dela nueva herramienta para publicar fotos en pantalla completa, similar al de TikTok, en Instagram ya se había anunciado desde hace tiempo, aunque todo parecía que había dado un paso atrás en este sentido, pero al final todo señala que los directivos han decidido continuar con esta nueva funcionalidad.

Fue el mismo CEO de Instagram, Adam Mosseri, el que confirmó que, lo antes posible, empezarán las pruebas de integración de fotografías de pantalla completa en la plataforma de Meta.

Lo anterior significa que no falta mucho para que los internautas que tengan cuenta en dicha red social pueden postear fotos con la relación de aspecto 9:16, quedando de ese modo sus imágenes más estéticas.

Mediante una trasmisión pública en sus Ask Me Anything semanal, los internautas cuestionaron a Mosseri si es que la red social estaba planeando añadir alguna característica visual interesante en los próximos meses, a lo que el directivo respondió: "una de las cosas que esperamos probar en una semana o dos es el soporte fotográfico en 9:16".

En este sentido, sostuvo que el objetivo de darle soporte grafico en 9:16 a las fotos que se suban a Instagram tiene el objetivo de igualar la presentación de los videos y las fotos que se suben a la plataforma.

“Puedes tener vídeos altos, pero no puedes tener fotos altas en Instagram. Así que pensamos que tal vez deberíamos asegurarnos de tratar a ambos por igual”, apuntó.

Por el momento, Instagram hace uso de una relación de aspecto de 4:5 para las fotos en la app, por lo que para subir una imagen con una relación de aspecto distinto, de debe añadir un borde a los lados, lo que puede arruinar por completo la fotografía.