¿Qué es y cómo funciona el "modo borracho" para WhatsApp que evitará llamadas incómodas?

¿Eres de los que, con copas de más, te da por mandar mediante WhatsApp mensajes de texto o de voz, e incluso archivos multimedia que en situaciones normales no te animarían a enviar? No te preocupes, afortunadamente se ha puesto a disposición el "modo borracho" que te evitará pasar por la vergüenza, aunque no por la cruda.

Antes que nada, debes saber que el "modo borracho" de WhatsApp no es una función implementada por la app de Meta, sino que se trata de una aplicación creada por la empresa china Gree Electric, cuya funcionalidad principal es evitar que las personas ebrias envíen mensajes por medios electrónicos.

Para evitar que las personas con alcohol en la sangre envíen mensajes que, seguramente, se arrepentirán de haber mandado a la mañana siguiente, esta app bloquea y retrasa diferentes funciones de distintas aplicaciones, entre ellas WhatsApp.

Leer más: Luna "Europa" podría albergar vida extraterrestre: Universidad de Texas

Al activar el "modo borracho", el envío de mensaje y el posteo de publicaciones se detendrá durante las próximas 12 horas, es decir, hasta que la personas alcoholizada haya alcanzado el estado de sobriedad que le permita razonar sobre lo que hace y escribe.

En el transcurso de esas 12 horas, la persona podrá checar los mensajes y archivos que mandó estando ebrio a fin de que, en un estado consciente, pueda determinar si es conveniente o no enviarlos.

Asimismo, aunado a evitar que mandes mensajes o subas publicaciones en tus redes sociales que no son del todo apropiadas, la app de la empresa china también impedirá que realices o recibas llamadas telefónicas de personas con las que no quieras tener comunicación, al tiempo que evitará que se acepte un cargo bancario desconocido.

¿Cómo activar el modo borracho para WhatsApp?

De acuerdo a lo referido por el sitio My Drivers, para usar el modo borracho tendrás que configurar la aplicación de tal forma que le des las reglas para restringir tanto WhatsApp como otras apps, a la vez que activas el modo que permite el retraso de envíos de mensajes y publicaciones.

Aunado a ello, tendrás que determinar el nivel de ebriedad en el que la app comenzará a actuar. Para ello, tendrás que hacer una verificación que compruebe que te encuentras en estado de ebriedad.

Tras que configures los anteriores datos, la aplicación electrónica empezará a trabajar de modo automático, impidiendo y retrasando el envío de mensajes, así como el posteo de publicaciones mientras estés borracho.

Leer más: ¿Cuándo será la Luna Rosa, la lluvia de meteoritos y otros espectáculos astronómicos de abril?

Con todo, la mala noticia, hasta el momento, es que el modo borracho aún se encuentra siendo desarrollado por Gree Electric, por lo que no está disponible por el momento, aunque se espera que lo esté pronto y que funcione tanto en Android como en iOS.