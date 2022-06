¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi WiFi? Guía rápida

Con la guía rápida que te hemos compartido probablemente no tendrás mayores dificultades para recuperar tu contraseña de WiFi si la has perdido. ¡Esperamos que esta información te haya sido de gran ayuda!

Sin embargo, a diferencia de los dispositivos Mac, el llavero de contraseñas no es visible en iOS, por lo que no podrás ver tu contraseña de WiFi, sino que simplemente se añadirá automáticamente al acceder a una conexión conocida.

Si has perdido la contraseña de WiFi en tu dispositivo Android necesitarás descargar una aplicación para recuperarla. Una de las apps más recomendadas para este fin es Wifi Password Recovery , que se hace cargo de encontrar todas las contraseñas guardadas en tu teléfono.

En la sección de Acceso a llaveros encontrarás todas las contraseñas que has usado en tu Mac. Para encontrar la de tu WiFi deberás escribir "Airport" en la barra de búsqueda. Selecciona tu conexión en la lista que te aparecerá y elige entre copiar la contraseña al Portapapeles o haz clic en Información para ver la contraseña.

Al abrir la ventana de Propiedades inalámbricas deberás elegir luego la pestaña Seguridad y Mostrar caracteres. A continuación, te aparecerá tu contraseña de WiFi en el campo de Clave de seguridad de red. No olvides anotarla para tenerla a la mano en el futuro.

Si has olvidado la contraseña para acceder a internet no te preocupes, se trata de un problema muy fácil de solucionar, sólo debes seguir los pasos que aquí te compartimos para recuperar tu contraseñade WiFi en tu dispositivo con Windows, Mac, Android o iOS .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.