¿Quién es la voz detrás de Alexa, el asistente virtual de Amazon?

Algo similar ocurrió con Siri, la asistente virtual de Apple para iPhone y iPad, cuando un artículo de The Verge reveló que Susan Bennett es la persona que le dio voz, información que luego fue confirmada por la propia locutora en entrevista con CNN, aunque Apple nunca lo ha confirmado.

La compañía de Jeff Bezos jamás ha revelado quién es la voz detrás de Alexa, pues sostiene que la voz del asistente virtual se generó a partir de las reglas de 'Text to Speech' (texto a voz) e inteligencia artificial (AI), por lo que no contrató directamente a ninguna persona para dicho fin. Mientras que Nina Rolle tampoco ha negado ni confirmado la hipótesis de Stone.

Sin embargo, dijo que cuando intentó contactar por teléfono a Nina Rolle en febrero de 2021 no le permitieron hablar con ella, y Amazon se negó a hablar con ella cuando se lo solicitó.

El periodista y autor de bestsellers del New York Times , Brad Stone , sostiene que la voz detrás de Alexa pertenece a Nina Rolle , una locutora y actriz de doblaje originaria de Colorado, Estados Unidos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.