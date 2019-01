Quirino es un buen gobernante: AMLO

Culiacán, Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ensalzó la gestión del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Aunque miles de ciudadanos reunidos en la explanada del Palacio de Gobierno expresaron a gritos su rechazo al mandatario estatal, López Obrador lo definió como un funcionario responsable.

"Voy a regresar a Sinaloa. Voy a estar constantemente recorriendo Sinaloa con el gobernador Quirino Ordaz, que es un buen gobernante, un hombre responsable", dijo desde el templete.

La declaración desató gritos de inconformidad, pero el Presidente los acalló.

"Y si no les gusta, no me importa, yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega", soltó.

Foto: EL DEBATE.

Entre quienes expresaron su rechazo a Ordaz estaba un grupo de mujeres viudas de policías estatales y municipales, quienes acusaron que no han recibido las indemnizaciones que les corresponden a raíz de que sus esposos murieron en cumplimiento de su deber.

El primer mandatario les pidió a los ciudadanos superar el encono de la campaña.

"Tenemos que trabajar juntos, ya pasó la campaña. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; Gobierno es todo. Ya estamos en la fase de ser Gobierno, todos, porque, también, ya no va a haber el divorcio que siempre se daba.

"Pasaba la elección y los que ganaban, a gobernar; y el pueblo, a sus quehaceres. No, yo no me voy a divorciar del pueblo, va a ser Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", planteó.

Por la mañana, al visitar Escuinapa, López Obrador exigió respeto al gobernador Ordaz de parte de asistentes que lanzaron gritos de crítica en su contra.

Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa. Foto: EL DEBATE.

A su vez, el mandatario sinaloense elogio al presidente de la República por su lucha contra la corrupción.

"El Presidente López Obrador se ha fajado. Es un hombre de decisión, nos lo ha demostrado, y es un hombre que está combatiendo a fondo el mal de los males: la corrupción.

"Gracias, presidente, por entrarle así de frente a las broncas y a los problemas. Y cuenta con el apoyo de todos los sinaloenses. El mejor aliado que tenemos es el presidente", arengó.