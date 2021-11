Reseña de bocina inalámbrica SRS-XP700 de Sony

Ciudad de México.- En la nueva normalidad, las reuniones presenciales regresan gradualmente y Sony trae una apuesta sonora para armar la fiesta tanto en interiores como exteriores con la bocina portátil SRS-XP700, un dispositivo inalámbrico muy pesado, y no precisamente por el Rock, pero sí por su increíble batería y excelente calidad de sonido.



Es compacta pero robusta. Pesa casi 17 kilos, no supera los 70cm de altura y no va más allá de los 40cm de ancho. En la parte superior se encuentra un panel resistente con una apertura para poner el celular, así como los botones de control de reproducción, Bluetooth, Mega Bass y el de encendido.

Al carecer de una pantalla, hay más botones en la parte de atrás para acceder a funciones como control de luces, enlazar con otras bocinas Sony, y lo más interesante, dos puertos USB A que ayudan a recargar la batería de otros dispositivos móviles para que no pare la fiesta.

Leer más: Profeco anuncia un total de 165 quejas de usuarios, en apenas dos días del Buen Fin 2021

Para sacarle más provecho a la bocina, se requieren las apps Sony Music Center y Fiestable, disponibles en iOS y Android, de esta forma se podrá monitorear el estado de la batería y tener una experiencia cercana a la de un DJ, pues se pueden agregar efectos de audio o modificar la voz cuando se inicia el Karaoke.

Y hablando de la experiencia, la bocina se destaca por su gran autonomía, pues con una recarga de casi dos horas ofreció aproximadamente 20 horas de puro baile, así que es perfecta para organizar un sonidero improvisado pero duradero. Un plus para emplearse en exteriores es que también es a prueba de ligeras salpicaduras de agua con IPX4.

En términos de audio, la respuesta fue sobresaliente. Al combinar un set de woofers y tweeters, la calidad del sonido fue clara y en ningún momento llegó a raspar los oídos, aunque debo decir que hizo falta un extra en volumen, pero esto se podría arreglar si se enlaza una bocina inalámbrica compatible.

Otro elemento que redondea la vivencia de una festividad es que tiene dos entradas de 6.5 mm ya sea para conectar dos micrófonos y armar un dueto, o bien un micrófono y una guitarra para echarte un palomazo completo; cada entrada tiene un dial para ajustar el volumen y evitar la distorsión.

Lo mejor Me sorprendieron su batería y carga rápida de casi 90 minutos, además se puede ubicar tanto horizontal como verticalmente gracias a las gomas de protección que evitan que resbale. Otro punto a favor es su agradable sonido y amplio rango de conectividad inalámbrica, por lo que es ideal para llevar la fiesta adonde sea.

Lo menos cool ¡Es muy pesada! Si tienes problemas con la espalda, se te complicará moverla con facilidad. Por otro lado, la app Fiestable requiere de mejoras en el diseño de su interfaz y experiencia de usuario, pues se presentaron pausas inesperadas al momento de activar algunos efectos de sonido.

Lo que hizo falta Me hubiera gustado que tuviera los botones clásicos para controlar la reproducción, pues esto se realiza desde un sólo interruptor al realizar uno o más toques. También me hizo falta un display, pues en el caso de conectar una USB tienes que adivinar las pistas, y también la conexión NFC para enlazar dispositivos rápidamente.

Conclusión Lo mejor del sonido, rendimiento de batería y cierta resistencia al agua hacen de esta bocina de Sony una muy buena opción para preparar una fiesta en casa o en exteriores, aunque debes considerar que es pesada y su volumen no es el más potente como para una fiesta a gran escala.

A detalle

Bocina Sony SRS-XP700

Altavoces: Dos woofer de 170 mm al frente, tres tweeter de 60 mm al frente y un tweeter de 50 mm atrás.

Funciones: Mega Bass para potencias graves y luces LED RGB.

Conectividad: Bluetooth 5.0, admite códecs SBS, AAC y LDAC.

Puertos: Dos puertos USB, entrada auxiliar 3.5 mm y dos entradas de 6.5 mm para micrófono y guitarra.

Consumo de energía: 78W, batería

de iones de litio integrada.

Certificación: IPX4, resistente a ligeras salpicaduras de agua.

Dimensiones: 313 x 693 x 367 mm.

Peso: 16.9 kg.

Leer más: ¡ATENCIÓN! Estas son las apps para cazar ofertas este Buen Fin 2021

Precio regular: $12,499 en línea

Calificación: 4 estrellas de 5