Revela Samsung detalles de sus nuevos televisores

Ciudad de México.- Después de presentar su línea 2021 de pantallas Micro LED, Neo QLED y Lifestyle TV en la edición virtual de CES, celebrada en enero, Samsung ha mostrado más detalles sobre los nuevos televisores, monitores y barras de sonido que lanzará durante los próximos meses.

De acuerdo con la compañía coreana, mientras los usuarios pasan más tiempo en casa, las pantallas se han convertido en herramientas primordiales para trabajar, comunicarse y explorar nuevas actividades, desde jugar hasta hacer ejercicio.

"Durante el año pasado, las tecnologías que alguna vez fueron 'interesantes de tener' se transformaron en una necesidad, ya que nuestros hogares se convirtieron en oficinas, escuelas, gimnasios y más", dijo en un comunicado James Fishler, vicepresidente senior de la división de entretenimiento en el hogar de Samsung Electronics de América.

El papel de la televisión en nuestras vidas ha crecido y en 2021 Samsung continuará redefiniendo su papel en torno a las necesidades y pasiones de los consumidores.

Una de las novedades es la llegada de la tecnología Micro LED a las pantallas del hogar.

En 2018, Samsung presentó The Wall, una pantalla modular que puede alcanzar un tamaño de hasta 292 pulgadas, gracias a la incorporación de varias innovaciones, entre ellas la tecnología Micro LED, compuesta por LEDs inorgánicos que garantizan que la pantalla se mantenga en buenas condiciones durante su vida útil.

Por otro lado, las pantallas con Micro LED pueden convertirse en cuatro televisores con la función 4Vue (Quad View), al mostrar contenido que proviene de cuatro fuentes distintas, simultáneamente.

A partir de este año, Samsung lanzará televisores para el hogar que cuenten con Micro LED, con tamaños en 110 y 99 pulgadas, los cuales estarán disponibles a partir de marzo a nivel mundial.

En otoño lanzarán un modelo de 88 pulgadas y posteriormente estará disponible una opción de 76 pulgadas.

Otra nueva familia de pantallas que llega al hogar es Samsung Neo QLED, que ostenta el nuevo Procesador Neo Quantum y los nuevos Quantum Mini LEDs, que miden 1/40 lo que los LEDs convencionales para permitir un control de luz ultra fino y así ofrecer negros aún más profundos y luces brillantes.

Neo QLED también cuenta con la tecnología de escalado inteligente, para mostrar imágenes realistas y detalladas, además de contar con funciones especialmente desarrolladas para el gaming.

Durante el evento virtual llamado Unbox & Discover, Samsung reveló que será socio oficial de televisión para Xbox Series X en E.U. y Canadá, ya que los televisores Samsung Neo QLED y QLED presentan contenido con resolución 4K y con hasta 120 fotogramas por segundo, con un tiempo de respuesta bajo de 5.8ms.

Y para optimizar aún más la experiencia al jugar, Samsung también se asoció con AMD para desarrollar el primer televisor con soporte a Freesync Premium Pro, para brindar una experiencia de HDR mejorada en juegos de PC y consolas.

Los jugadores, además, contarán con la nueva función Game Bar de Samsung, que facilita el monitoreo de los aspectos críticos al jugar, por ejemplo al acceso a Super Ultrawide Gameview, que brinda relaciones de aspecto ultra anchas a la televisión.

Por otro lado, para aquellos que convirtieron su hogar en su gimnasio personal, la app de Samsung Health agregará en las pantallas la función Smart Trainer. A través de una cámara, que se vende por separado, Smart Trainer analiza la postura y proporciona consejos en tiempo real para mejorar los ejercicios, con Inteligencia Artificial.

En 2021, los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65, 75 y 85 pulgadas, mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) estarán disponibles en versiones a partir de las 50 pulgadas.

Mejoras artísticas

En modelos ya conocidos de la categoría Lifestyle TV, como The Frame, The Premiere y The Terrace, Samsung anunció algunas novedades.

Con asociaciones con Nava Contemporary y Etsy, la Art Store de The Frame contará con más de mil 400 obras de arte que puede exhibir la pantalla mientras reposa.

Por otro lado, ahora The Frame contará con un mayor almacenamiento para almacenar fotos, al pasar de los 500MB, a los 6GB para los nuevos modelos, con la capacidad de guardar hasta mil 200 fotos en calidad UHD.

The Frame también contará con nuevas opciones de montaje, como Slim Fit Wall, además de otras cinco opciones de bisel.

Samsung también anunció a My Shelf, un nuevo accesorio que permite crear una pared a la medida con toques personales para complementar la pantalla con decoración. Estará disponible para los tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas.

Luego, está The Premiere, que presume ser el primer proyector láser triple con resolución 4K. A finales de año, Samsung ofrecerá pantallas enrollables optimizadas para este dispositivo.

Finalmente, The Terrace, el televisor para exteriores, contará con un nuevo modelo Full Sun de 75 pulgadas, que estará disponible en verano y ofrecerá conectividad WiFi, y clasificación IP55, al resistir la exposición al agua y el polvo.

Más que pantallas

Pero no todo será entretenimiento para Samsung en 2021, pues el fabricante de tecnología presentó la Pantalla Interactiva Samsung Flip de 75 pulgadas, una pizarra digital para escribir, dibujar y editar, con una resolución 4K.

Para facilitar la colaboración, hasta 20 personas pueden sincronizar sus dispositivos personales para compartir contenido en tiempo real en esta nueva versión de Flip, que se une a los modelos de 55, 65 y 85 pulgadas.

En gaming y computación, Samsung presentó un nuevo monitor Odyssey G9, con una pantalla Quantum MiniLED y funciones gamer premium.

Y en cuanto a audio, Samsung presentó la línea 2021 de Q Series, la barra de sonido con la tecnología Q-Symphony, que sincroniza el audio del televisor Samsung para ofrecer sonido tridimensional, además, analiza el entorno para entregar audio con mejor distribución, con la promesa de mejorar la inmersión.

El modelo Q950A cuenta con sonido de canal 11.1.4, posee la función Bass Boost, para mejorar los bajos y cuenta con Tap Sound, para enlazar los dispositivos móviles con un toque en la barra.

Q950A tiene soporte a Bixby y Alexa de Amazon, para facilitar la interacción con los asistentes de voz.

Los precios y fechas de lanzamiento para estos nuevos productos no han sido confirmados para México.