Revela WB Games a MultiVersus, su Smash Bros

Ciudad de México.- Después de filtraciones, Warner Bros. Games al fin ha revelado a MultiVersus, su juego de peleas que al estilo de Super Smash Bros. reúne a una gran cantidad de personajes provenientes de franquicias famosas de la televisión, el cine y los cómics.

Entre los personajes que estarán disponibles en el inicio se encuentran Harley Quinn, Tom y Jerry, Finn el humano, Wonder Woman, Steven Universe, Jake el perro, Garnet, Superman, Batman, Shaggy, Bugs Bunny, Arya Stark y Reindog, un personaje que ha sido creado especialmente para MultiVersus.

Cada personaje contará con habilidades y estilos de pelea definidos. Por ejemplo, Batman posee los movimientos especiales Bat-Bomb y Rising Bat, con un estilo de peleas 'Bruiser', que está más enfocado al combate físico; por su parte, Arya Stark es del estilo 'Assassin', con movimientos especiales como Face-Stealer y Dagger Slash.

Leer más: Toyota presenta en Estados Unidos el nuevo "todocaminos" SUV eléctrico bZ4X

Algunos de los escenarios confirmados hasta ahora son la Baticueva, la Casa del Árbol de Jake y Finn, entre otros.

De acuerdo con Tony Huynh, director del juego y cofundador de Player First Games, estudio a cargo del desarrollo de este proyecto, MultiVersus fue diseñado principalmente para ofrecer una experiencia social y cooperativa, por lo que el modo principal de juego consistirá en enfrentamientos de 2 Vs. 2. Sin embargo, también contará con combates 1 Vs. 1 y todos contra todos en combates de cuatro jugadores.

Nuevo juego MultiVersus / Foto: Captura

El juego tendrá modos de juego en línea y localmente y para fomentar la escena competitiva, contará con servidores dedicados, con la promesa de ofrecer una experiencia fluida al jugar en línea.

MultiVersus, además, tendrá soporte a cross-platform, para que los jugadores puedan competir y divertirse sin importar la plataforma en la que jueguen y con cross-progression podrán salvar sus avances en donde sea.

A diferencia de Nickelodeon All-Star Brawl, MultiVersus sí contará con voces para los personajes. Por el momento no se ha confirmado que contará con doblaje en español latino.

Precio y disponibilidad

MultiVersus estará disponible en 2022, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, además de PC.

Se tratará de un juego 'free-to-play', por lo que inicialmente no tendrá un precio, aunque seguramente integrará un esquema de microtransacciones.

En el futuro, los desarrolladores agregarán a más personajes, escenarios, modos de juego, eventos, skins para personalizar a los peleadores y más contenido de forma regular.

Leer más: Google emite una alerta para 2 mil millones de usuarios de Chrome