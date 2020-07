Estados Unidos.- No cabe duda que el mundo de los videojuegos sigue revolucionando y sobre todo tomando fuerza, un ejemplo claro de ello es Rocky "Nohands" un gamer de Estados Unidos, reconocido por ser todo un "crack" en Call Of Duty, pero eso no es todo, Rocky, no utiliza sus manos para jugar, ¡utiliza su boca!.

Desafortunadamente, Rocky Stoutenburgh, se fracturo el cuello y sufrió un derrame celebrar después de caer por accidente en un colchón cuando jugaba a las luchas con un amigo en el año 2006, este evento lo dejó completamente inmóvil de su cuello para abajo. Rocky era un chico como cualquier otro con bastantes pasatiempos; patinaba sobre hielo, andaba en motocicleta, entra otras cosas, pero el destino le jugó una mala pasada.

Sin embargo, su espirito de lucha y sobre todo sus ganas de seguir divirtiéndose lo sacaron adelante a pesar de estar casi todo el tiempo en una silla de ruedas. Con la ayuda de un sistema llamado Quadstick, el joven puede jugar videojuegos sin la necesidad de usar las manos, si no que utiliza su boca al 100% para cada uno de sus movimientos.

Éxitos de Rocky Nohands

Por si fuera poco, el estadounidense ha logrado resaltar entre millones de gamers pos sus grandes habilidades, mismas que le han ganado el nombre de "Rocky Nohands". Entre sus juegos preferidos se encuentran PUBg, Fortnite y Call of Duty, siendo este último en donde más resalta.

Rocky, el gamer discapacitado que juega Call Of Duty con la boca/ Instagram: rockynohands

Rocky, también ha creado una cuenta de Youtube donde suele hacer sus transmisiones en vivo mientras juega, esto también le ha hecho ganar miles de seguidores en esta plataforma y otras redes sociales. Si quieres ver en acción a Rocky solo hace falta que entres a su canal RockyNoHands.

Rocky, el gamer discapacitado que juega Call Of Duty con la boca/ Captura

A diferencia de los otros jugadores debido a ciertas limitaciones, Rocky juega usa Quadstick, con el cual dirige a su "avatar" dependiendo el juego, y si desea disparar, solo necesita soplar.

Ganador de 2 Récord Guinness

Por otra parte, tanto éxito también le ha permitido entrar al reconocido libro de los Récord Guinness, no solo una vez si no en dos ocasiones. Rocky consiguió imponer una marca al lograr la mayoría de los Victory Royales en Fortnite con un joystick QuadStick y la mayoría de las eliminaciones en un Fortnite Battle Royale con un QuadStick con joystick.

El hombre de 33 años de edad se ha vuelto toda una celebridad y también un ejemplo para miles de personas que por desgracia viven algo similar. Rocky No Hands se ha convertido en una esperanza.

