¿Sabías? Puedes esconder con contraseñas algunos contactos en WhatsApp Plus

Pese a los riesgos que conlleva descargar una APK en los teléfonos celulares, miles de usuarios han considerado rentable el instalar en sus móviles WhatsApp Plus, la app "pirata" de WhatsApp que pone a disposición funciones para personas tóxicas e infieles.

Una de las funciones que más han atraído adeptos a la APK es la de colocar una contraseña a determinados chats, logrando con ello ocultar dichas conversaciones a los ojos ajenos de la persona que posee el NIP, lo que resulta altamente práctico para los internautas que no quieren dar muchas explicaciones sobre con quiénes hablan por la aplicación de mensajería instantánea.

Ahora, con la más reciente actualización de la versión "Plus", el usuario también podrá gozar de nuevos filtros en los estados, así como la mejora de algunos errores que las anteriores actualizaciones trajeron consigo.

Además, se podrá hacer uso de otras interesantes funciones, como la de modificar la hora de la última conexión o escoger particularmente cuáles de los contactos en la plataforma podrán verla.

También, no dejará de estar disponible la opción de colocar el triple check una vez que el mensaje haya sido respondido y no antes, a pesar de haberlo leído. Esta función es especialmente útil para aquellas personas que suelen olvidar contestar los textos que reciben en WhatsApp.

Aunado a ello, otra de las particularidades que más llaman la atención de WhatsApp Plus es la de ocultar el "en línea" o el "escribiendo", por lo que los internautas logran pasar desapercibidos.

En la versión "Plus" se puede disfrutar también de un mayor número de stickers, de enviar archivos multimedia más pesados de hasta 50 MB y de, en general, tener mayor capacidad de editar la interfaz y, con ello, personalizar a un nivel más extenso la plataforma virtual.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que WhatsApp Plus no es una app oficial y, por lo tanto, no se encuentra disponible para descarga en ninguna de las tiendas virtuales verificadas, por lo que al recurrir a portales web de internet para descargarlo el usuario podría terminar descargando un virus en su teléfono celular.