Sale nueva edición especial de Xbox One X dedicada a Gears of War 5

La empresa Redmound anuncia la edición especial de su nueva consola dedicada a la saga Gears of War que saca su nuevo juego Gears of War 5.

Para todos los fanáticos de Xbox y Gears of War este es un día muy especial, ya que este es un elemento que muchos de los entusiastas de los videojuegos, y de esta saga en particular, van a desear en sus casas.

El paquete con esta edición especial de Xbox One X incluirá los códigos de descarga para Gears 5 Ultimate Edition , Gears of War Ultimate Edition , Gears of War 2 , Gears of War 3 y Gears of War 4, además de un control con el mismo diseño y edición especial Kait Diaz, la protagonista del juego.