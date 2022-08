¿Salirse de grupos sin que se den cuenta?, Bloquear capturas de pantallas?, las nuevas actualizaciones de WhatsApp

¿No quieres que tomen captura de pantalla sin tu consentimiento, que solo algunos de tus contactos vean que estás en línea ni se den cuenta cuando te sales de un grupo?, las nuevas actualizaciones de WhatsApp te ayudarán a mantener la privacidad que tanto deseas.



El creador Mark Zuckerbeck, anunció tres de las nuevas actualizaciones de privacidad para los usuarios de WhatsApp, que a más de uno les va a interesar, estas consisten en:



Tú podrás decidir quiénes de tus contactos vean que estas en línea, si bien, ya se podía ocultar la última vez, ahora podrás decidir quien sí y quien no sabrá que estás online, ahora no solo eso, así en la configuración le podrás poner quien se dará cuenta que estas conectado, si tus contactos, tus contactos excepto algunos o nadie.



Otra función es, si tú estás en un grupo de WhatsApp, ya no llegará una notificación al resto de los integrantes, diciendo que te saliste del grupo, al único que le llega un aviso de que ya no forma parte es al administrador del grupo.



Cabe destacar, que el resto de los contactos se podrán dar cuenta que ya no quieres ser parte del grupo, esto al dirigirse al historial del chat y ver a los participantes.



Por último, pero igual de importante, tu privacidad estará mas segura, con la nueva actualización, esto debido a que, ya no podrán tomar captura de pantalla, esto cuando mandes alguna foto o video en la opción de configurar para verse una sola vez.



Si bien, antes tus contactos cuando mandabas algo de esta forma ya no lo podían ver una segunda vez, ahora tendrá mayor seguridad, pues no tendrán evidencia de ello al no poder tomarle una captura de pantalla.



Recordemos que, los últimos días la app de mensajería más utilizada ha presentado distintas actualizaciones, entre las cuales destaca reaccionar a los estados y aún se esperan más sorpresas.

Te recomendamos leer:

Se espera que los usuarios de WhatsApp puedan empezar a disfrutar de estas nuevas funciones de privacidad a partir de este mes de agosto, las cuales se obtienen al instalar la nueva versión o actualizar WhatsApp.