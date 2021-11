Samsung revela el calendario de implementación de la actualización One UI 4.0

Samsung ha anunciado oficialmente que el lanzamiento estable de One UI 4.0 ha comenzado oficialmente, comenzando con el Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + y Galaxy S21 Ultra, y el lanzamiento comienza hoy. En breve actualizaremos nuestro rastreador de actualizaciones One UI 4 con enlaces de descarga para que pueda descargar fácilmente la nueva actualización.

Samsung lanzó un aviso similar en la aplicación Samsung Members para los usuarios de Brasil. Sin embargo, el calendario de implementación no es el mismo en esa región. Según una publicación reciente en los foros de la comunidad de Samsung, la compañía planea lanzar versiones estables de One UI 4.0 basadas en Android 12 al Galaxy Z Fold 3 en diciembre de este año, seguidas de la serie Galaxy S21, el Galaxy Z Flip 3, el Galaxy Z Flip y el Galaxy Z Fold 2 en enero del próximo año.

