¿Se fusionarán? Copia WhatsApp función a Messenger, su app hermana

¿La fusión de WhatsApp y Messenger más cerca que nunca? En la versión beta de la aplicación de mensajería instantánea se ha incorporado la herramienta de reacciones, la barra que permite a los usuarios de Messenger contestar mensajes con reacciones.

Una de las funciones más divertidas de Messenger es, sin duda, la opción de reaccionar a los mensajes que tus contactos te envían. Bien, pues ahora esta alternativa ha aparecido en la versión beta de WhatsApp, de acuerdo a lo reportado por algunos usuarios.

Pese a que por mucho tiempo se ha especulado que Meta tiene la intención de integrar Messenger a WhatsApp, lo cierto es que ello no parece estar dentro de los propósitos del gigante de las redes sociales, aunque esto no significa que no vayan a compartir funciones, como la posibilidad de reaccionar a los mensajes.

Ahora, los usuarios de la versión beta de WhatsApp pueden ponerle un "corazón", un "me divierte", "me entristece" o un "me enoja" a los textos que les envíen sus contactos por la app de mensajería instantánea. Los usuarios que usen WhatsApp beta en iOS ya pueden visualizar la pantalla de ajustes.

Aunado a la posibilidad de enviar reacciones, esta nueva integración también permite al internauta habilitar la opción de notificaciones especiales, misma que se pueden silenciar desde el menú de configuración.

A pesar de que aún no se tiene conocimiento de cuándo será la fecha oficial en la que estas nuevas opciones están disponibles para todos los usuarios de WhatsApp, se sabe que el código de la aplicación de Meta ya hace referencia a elementos vinculados con estas.

¿Apple el favorito de WhatsApp?

Hace unos días, la aplicación WhatsApp habilitó la función de multidispositivos para iPhone, misma que permite al usuario actualizar la aplicación en distintos dispositivos, ello sin que el teléfono celular esté conectado a internet. Hasta el momento, permite la conexión de hasta 4 dispositivos.

Además, esta nueva actualización permite enviar y recibir mensajes a pesar de que el dispositivo móvil se encuentre en modo avión o sin conexión, por lo que resulta verdaderamente útil para los usuarios con varios dispositivos o para grandes grupos de trabajo.