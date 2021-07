Si utilizas alguna de estas aplicaciones, WhatsApp podría suspender tu cuenta

México.- WhatsApp alertó a sus usuarios sobre el uso de versiones no oficiales de la aplicación, por lo que tu cuenta podría ser suspendida.

"Las aplicaciones no admitidas son WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el mensaje de la compañía destaca que se trata de versiones que violan las condiciones del servicio y no cuenta con el aval de la empresa, debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Leer más: "Eran cuatro onzas": Mario Bezares revela si tenía cocaína la bolsita del "Gallinazo"

Por eso, los usuarios que estén utilizando las aplicaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, etc; que no sean oficiales, seguramente recibieron o recibirán un mensaje dentro de la app en el cual se les informa que su cuenta se encuentra suspendida temporalmente.

Cómo cambiarse a la versión original de WhatsApp

Como primera medida se sugiere hacer una copia de seguridad del historial de chatsde GB WhatsApp o de WhatsApp Plus, antes de transferir la cuenta a la versión oficial de WhatsApp.

GB WhatsApp

para guardar y transferir el historial de chats de GB WhatsApp, debes de seguir los pasos a continuación:

Esperar a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión

En GB WhatsApp, tienes que ir a "Más opciones/Chats/Copia de seguridad"

Ingresar en Ajustes del teléfono/Almacenamiento/Archivos

Buscar la carpeta GB WhatsApp y mantenerla presionada para seleccionarla

En la esquina superior derecha tienes que ir a "Más/Cambiar nombre y modificar el nombre de la carpeta a WhatsApp"

Abrir la tienda digital y descargar la versión oficial de WhatsApp

En WhatsApp se debe verificar el número de teléfono

En la pantalla que dice "Se encontró una copia de seguridad", tocar "Restaurar/Siguiente". Y al hacerlo, WhatsApp debería cargar los chats que fueron guardado previamente.

En WhatsApp Plus

Cabe señalar que si guardaste el historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.

Pero para activar esta opción, hay que ir a WhatsApp/Más opciones/Ajustes/Chats/Copia de seguridad/Guardar.

Posteriormente hay que descargar la aplicación oficial y verificar el número de teléfono.

Leer más: ¡Ojo! Así puedes evitar que otros vean los videos que te gustaron en TikTok

No obstante, en casa de que la cuenta haya sido suspendida por error porque no se cometió ninguna infracción de las condiciones de uso, deberás de enviar un correo a la compañía para que se investigue el caso.

Clima para Guadalajara

Síguenos en