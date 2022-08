¡Sin escapatoria! WhatsApp entregará lista de los contactos que se salen de un grupo

Tal parece que la app de WhatsApp por fin encontró la forma de que los usuarios puedan abandonar un grupo pasando desapercibidos y, de que a su vez, los administradores y participantes de ese chat sepan quiénes han abandonado la conversación.

De acuerdo a lo dado a conocer por el portal especializado WABetainfo, la nueva función que estará disponible en la aplicación electrónica de Meta permitirá verificar a los integrantes que han participado en determinado chat grupal.

Será mediante una nueva opción que estará integrada en la página de información incluida en el grupo donde los participantes de la conversación grupal podrán enterarse quiénes han decidido dejar de pertenecer al mismo.

En la actualidad, la capacidad de ver qué contactos se encuentran en un grupo está disponible en versión beta para los sistemas operativos Android e iOS, aunque muy probablemente tenga una versión final en las próximas semanas.

Esta herramientas complementa con la funcionalidad que permite a los usuarios abandonar una conversación grupal de forma silenciosa, es decir, sin que aparezca el texto que refiere dicha acción, por lo que no aparecerán anuncios en el chat.

Ahora, con las actualizaciones, se puede ver quiénes han pertenecido al grupo de WhatsApp, ello en la pagina de información de dicho grupo, justo en el apartado de participantes, donde aparecerá un nuevo botón denominado "Ver participantes anteriores".

Al momento en el que se toque sobre la opción "Ver participantes anteriores" aparecerá en la pantalla una lista de contactos que se unieron a la conversación o, bien, que la abandonaron.

No obstante, WABetainfo señala que en el nuevo apartado solamente aparecerán los contactos que hayan abandonado al grupo en un plazo no mayor a los 60 días, por lo que pasado dicho período el usuario ya no aparecerá en el cotejo.

Cabe destacar que esta nueva funcionalidad estará disponible para todos los integrantes del chat grupal, y no solo para los administradores, para que de ese modo todos los participantes puedan conocer dicha información.

Si eres de las personas que les gusta enterarse quiénes abandonan los chats grupales, seguramente esta nueva funcionalidad te será de mucha ayuda.