Smart Tire Company fabrica una bicicleta con tecnología de la NASA en sus ruedas sin aire

La compañía de neumáticos Smart Tire Company ha sorprendido al mundo de la tecnología recientemente, y es que han desarrollado una bicicleta con neumáticos prácticamente indestructibles en tu uso, ya que proviene de una tecnología de la NASA utilizada en sus rover exploradores.

La principal característica de estos neumáticos llamados Melt es que no utilizan aire, por lo tanto no se pueden pinchar o desinflar, pero no es solo por eso, ya que son demasiado resistentes, esto por los materiales con los cuales están fabricados, a continuación te contamos todas las características.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Se preparan para el Ingenuity, el helicóptero de la NASA que volará en Marte

La bicicleta con ruedas indestructibles de la NASA

Para entender el propósito de estos neumáticos, hay que viajar miles y miles de kilómetros hasta un lugar llamado Marte, o bien, uno más cercano llamado Luna, ya que los vehículos exploradores extraterrestres de la NASA y otras agencias aeroespaciales utilizan estas ruedas para su seguridad.

Ruedas de Melt desarrolladas por la NASA Foto: Smart Tire Company

Es decir, si llevasen algunas otras normales como se conocen en la tierra, en caso de accidentes no habría nadie quien hiciera la reparación, es por ello, por lo que no deben necesitar ningún tipo de mantenimiento. Este tipo de neumáticos ofrecen la flexibilidad del caucho, pero con la resistencia del titanio.

Estos son los neumáticos que utiliza la NASA en sus rover Foto: Smart Tire Company

Esta nueva tecnología se había desarrollado en un conjunto de la NASA con una de las empresas líderes en el mundo de los neumáticos, Goodyear, pero no solo eso, ya que también se trabajó con Spin, una empresa propiedad de Ford, por lo que al al parecer los recursos no serán un problema.

Leer más: Un motor de curvatura sería posible según Applied Physics y los cálculos de un físico mexicano

Puede ser que se quiera llevar este tipo de llantas a otros vehículos, pero realmente la tecnología aún está en etapas muy tempranas, por lo que no se puede decir nada al respecto, pero la fabricación de esta bicicleta es una de las pistas más convincentes y mejores noticias para los fanáticos del ciclismo.