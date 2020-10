Sony está cerca de comprar Crunchyroll por casi mil millones de dólares

Todo amante del anime ha escuchado hablar de Crunchyroll, se trata de una de las plataformas de streaming más utilizada del mundo para ver este tipo de contenido, y ahora Sony está a punto de comprarla por casi mil millones de dólares tras meses de negociaciones.

Según reportes del medio japonés Nikkei, desde el pasado mes de agosto Sony y AT&T, propietaria actual de Crunchyroll, se encuentran negociando el futuro de la plataforma de anime, y precisamente este viernes 30 de octubre todo parece estar más cerca de resolverse para que la multinacional japonesa sea la nueva dueña.

Aunque el precio final no ha sido determinado, el portal japonés señaló que Sony podría gastar "más de 100 mil millones de yenes" (equivalentes a unos $957 millones de dólares) para adquirir Crunchyroll, ya que desde hace tiempo la empresa de telecomunicaciones estadounidense ha estado buscando deshacerse de ella.

En un principio, The Information dio a conocer que AT&T había pedido al fabricante de electrónica nipón la exhorbitante cantidad de mil 500 millones de dólares por la plataforma de anime, pero Sony rechazó la oferta argumentando que el precio era demasiado alto.

Ahora todo apunta a que ambas compañías siguieron negociando durante meses hasta llegar a un acuerdo común, con el cual AT&T habría cedido a restar más de 500 millones de dólares a su oferta inicial.

Esta no sería la primera incursión de Sony en el mundo del anime, ya que la multinacional japonesa ya posee actualmente al distribuidor de anime estadounidense Funimation, que otorga licencia de algunas de las series de anime más célebres, como Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), One Piece y Fullmetal Alchemist, por lo que la adquisición de Crunchyroll le ayudaría a Sony a expandir su catálogo de anime.

Crunchyroll, fundada en 2006 en Estados Unidos, es el distriuidor de anime, manga y dorama con más presencia en el mundo occcidental, posee un catálogo extenso a través de su plataforma de streaming, que también ofrece membresías y beneficios especiales a cambio de diversas tarifas.

Hasta ahora ni Netflix ni Prime Video, dos de los servicios de streaming más populares, se encuentran cerca de igualar el vasto catálogo de anime de Crunchyroll, por lo que sin duda representaría un gran beneficio para Sony.