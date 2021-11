¿Sospechas que alguien usa tu cuenta de Netflix? Te decimos cómo descubrir quién lo hace

Pagar una suscripción al servicio de Netflix es un lujo para muchos, pero vale la pena para disfrutar su gran catálogo de series y películas, lo malo llega cuando comienzas a sospechar que hay alguien más utilizando tu cuenta y no sabes cómo descubrir de quién se trata.

No es complicado descubrirlo y es que estar pagan una suscripción mensual para que alguien más esté disfrutando la plataforma de streaming no es agradable, mucho menos si se trata de tu ex pareja o tus antiguos compañeros de piso, por lo que aquí te decimos la mejor manera de saber la ubicación de quién la está utilizando sin tu permiso.

¿Cuáles son los pasos?

Inicia sesión en tu cuenta de Netflix desde un navegador.

Selecciona el icono de tu cuenta, y elige la opción “Cuenta”.

En la parte inferior, en el menú de “Configuración” selecciona el enlace que escribe “Actividad reciente de streaming del dispositivo”.

Y eso es todo, en ese momento aparecerán las ubicaciones, direcciones IP y cuál es el tipo de dispositivo desde el que han accedido y utilizado tu cuenta de Netflix, además de la fecha en la que lo utilizaron por última vez.

Es una herramienta bastante sencilla de encontrar y utilizar, con la que fácilmente puedes detectar quién es el intruso que está haciendo uso de tu cuenta de Netflix y pedirles que adquieran su propia suscripción o bien, puedes cambiar la contraseña de tu cuenta y cerrar la sesión en todos los dispositivos para que dejen de estar llenando tu cuenta de contenido que no interesa ver, así no podrán acceder de nuevo.

Otra opción para facilitarte el uso de tu cuenta de Netflix y que continúes teniendo acceso a todas sus funciones, es controlar las descargas de contenidos, así puedes administrar quienes están autorizados para realizar esta actividad y tu puedas continuar descargando tu propio contenido sin que se vea interrumpido por otras personas.