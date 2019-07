Soy Carmín, líder en audiencia de estilo de vida en México

Las plataformas digitales de DEBATE Media se han ubicado entre las más importantes e influyentes de México, esto durante el mes de mayo, así lo informó ComScore, empresa internacional especializada en la medición de consumo de usuarios en internet que opera en más de cuarenta países.

La medición realizada entre usuarios multiplataforma de 18 años en adelante ubicó al portal Soy Carmín como líder indiscutible en audiencia digital en la categoría «Estilo de vida» en nuestro país.

Específicamente, en páginas vistas mantiene el primer sitio, acumulando más de 21 millones al mes de mayo; en visitas supera los 14 millones y también es el número uno; mientras que en usuarios únicos está solo por debajo de vix.com, sumando 4 812 053 personas.

El portal, parte de DEBATE Media, posee un año y cinco meses entre el primer y el segundo lugar en el ranking de «Estilo y vida» de ComScore.

ComScore también ubicó a Soy Carmín en la tercera posición a nivel nacional de la medición multiplataforma del Ranking de Medios Nativos Digitales que realiza El Economista en visitantes únicos ((https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Ranking-de-Medios-Nativos-Digitales-la-batalla-es-por-el-tercer-lugar-20190701-0059.html)) con 4.685 millones.

Está solo por debajo de medios como UnoTV y SDP Noticias; pero supera a otros como Mediotiempo, Cultura Colectiva y Aristegui Noticias.

El medio líder en audiencia femenina en nuestro país es hoy en día un referente en el mundo de la moda, la belleza, el lujo y la buena vida, con una calidad editorial inigualable y exclusiva. Soy Carmín está inspirado especialmente en las mujeres, en su empoderamiento e independencia a través de temas innovadores y congruentes con el tiempo actual.

Es, además, una comunidad vibrante y diversa que interactúa y crece a diario: en Facebook, con más de 2 millones 300 mil seguidoras de entre los 30 y los 53 años de edad; en Instagram tiene más de 14 mil seguidores.

Noticias

Por otro lado, ComScore situó a debate.com.mx entre los primeros diez medios digitales nacionales en la categoría de «Noticias e información» más exitosos. Según estima el reporte, debate.com.mx está en la séptima posición, con 8 618 514 usuarios; en la octava posición, con 43 062 000 páginas vistas; y en la séptima posición con 28 907 303 visitas.

En las primeras posiciones destacan medios nacionales como El Universal, Milenio, Excélsior y UnoTV; mientras que el portal de esta casa editorial supera a otros, como SDP Noticias, Forbes, Proceso o Aristegui Noticias.

Recientemente, debate.com.mx tuvo uno de los rediseños más vanguardistas a nivel internacional, otorgando mayor calidad en su contenido y agilidad en las búsquedas. Es el resultado de un trabajo constante y un equipo sólido comprometido con la innovación.

Además, en las categorías «Estilo de vida», «Entretenimiento», «Social media» y «Deportes» destacan en primera posiciones dentro de los medios digitales de México con mayor audiencia otros verticales de DEBATE Media, como Enpareja.com, Soyfutbol.com, Chispa.Tv y Nacionrex.com.

Mercado nacional

Los rankings de la compañía ComScore se encuentran entre los más prestigiosos en mediciones digitales y son un referente de confianza para los anunciantes y el público en general.

Iván Marchant, vicepresidente de ComScore en México, Colombia, Perú y Centroamérica, habló en exclusiva para Periódico EL DEBATE, donde señaló que la gracia y la misión de una empresa de medición como ComScore es que deben lograr que el contenido de cualquier medio pueda ser considerado y medido, tanto dentro de sus sitios y aplicaciones, como también fuera de ellos.

Además, hizo hincapié en el éxito de la audiencia de EL DEBATE en otros países y ciudades de México, así como el éxito de otras páginas residentes de España o Estados Unidos. Explicó que en el tema de audiencias digitales no hay límite ni fronteras, y cualquiera puede competir con cualquiera, incluso aunque vengan noticias de afuera: «El paso siguiente que tenemos que ir realizando como industria es el tema de la credibilidad, confiabilidad, evitar las fake news (noticias falsas), y eso es un tema que va a ser relevante de las audiencias para delante, incluso para los anunciantes. Los anunciantes tienen que mirar hacia la calidad, no porque haya mucha audiencia es lugar bueno para hacer una pauta», explicó.

Fusión de datos

En dicho contexto, destacó el reciente acuerdo empresarial que han realizado junto a Ipsos, una empresa de investigación de mercado global y consultora con sede en París. Ipsos y ComScore integraron sus datos en Fusión de Datos EGM ComScore Multiplataforma, que ofrece un sistema de medición multiplataforma que permitirá conocer la audiencia conjunta de los medios off (impresos) y online (digitales) en beneficio de anunciantes y con campañas de alcance local, regional y nacional: «Esto es algo que llevamos conversando hace tiempo como empresa de medición de audiencias. Medición de audiencia significa medir personas, más que medir cuántos aparatos, cuántas descargas ni cuántos likes, es medir personas, y las personas tenemos conductas cross media, off y on, no tenemos una frontera tan clara de ahora estoy en digital y ahora estoy offline; las personas consumen contenido cuando van a su trabajo, en internet, utilizan un navegador en su celular hasta llegar a su destino de trabajo, van escuchando la radio online, offline, ven letreros, llegan a casa, ven televisión», expuso.

Señaló que esperan que fusión del Estudio General de Medios (EGM) de Ipsos, con los datos multiplataforma de Comscore, sea una herramienta que pueda servir tanto al autoridades, como también a cualquier empresa de consumo masivo, de banca o automóviles, con datos que sean relevantes, porque la liberación de estos datos se dan en periodos bimestrales, para ayudar a tomar mejores decisiones a nivel de pautas cross media y entender al usuario: «Con esta solución cross media de Ipsos y ComScore, lo que estamos haciendo es, pongamos una campaña cross media en un solo lugar y veamos cómo van a ser los alcances que estamos logrando y cuál es el apoyo de cada soporte, de cada medio, off, on, para llegar al target completo que re requiere. Eso quita grasa, entonces se puede optimizar la campaña, gastar mejor y, acercarme mejor a los objetivos de target que tengo», subrayó.

Las categorías de medición que mantiene ComScore se han ido adaptando y lo seguirán haciendo de acuerdo con las realidades del mercado, según expuso. Los sitios digitales los clasifican en temáticas o bien como creadores o distribuidores de contenidos.

En este sentido, enfatizó que el mercado mexicano es muy dinámico, y entre las mayores audiencias se encuentran las noticias, los videos, la música y los eventos deportivos. Iván Marchant, vicepresidente de ComScore en la región, destacó la nueva era de los influencers, donde ComScore ha impartido recientemente un webinar destacando su pontencial para las marcas y productos.

Sugiere que es necesario que en la información y la distribución de contenido haya raciocinio para que las marcas puedan ganar también haciendo publicidad. Y sobre los sitios de noticias destaca la importancia: «No solamente es quién es más grande, sino también en tema de calidad que tenemos que abonar como industria».

Al ser cuestionado sobre si pudieran dejar de medir a empresas que fabrican noticias falsas, el experto señaló que no, puesto que su trabajo es medir todo lo que la gente consume.