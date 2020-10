SpaceX comienza la prueba beta de Internet global a través de Starlink

SpaceX, compañía de Elon Musk, está ampliando la prueba beta de su servicio de Internet por satélite Starlink, enviando correos electrónicos a las personas que expresaron interés en suscribirse al servicio que pretenden crear una red global de internet.

Llamada la prueba “Better Than Nothing Beta”, según varias capturas de pantalla del correo electrónico, el servicio Starlink inicial tiene un precio de $ 99 dólares al mes, más un costo inicial de $ 499 sólares para solicitar el kit Starlink. Ese kit incluye un terminal de usuario para conectarse a los satélites, un trípode de montaje y un enrutador Wi-Fi. También hay una aplicación Starlink listada por SpaceX en las tiendas de aplicaciones Google Play y Apple iOS .

“Como puede ver por el título, estamos tratando de reducir sus expectativas iniciales”, decían los correos electrónicos firmados por “Starlink Team”. “Espere ver que las velocidades de datos varían de 50Mb / sa 150Mb / sy la latencia de 20ms a 40ms durante los próximos meses a medida que mejoremos el sistema Starlink. También habrá breves períodos sin conectividad”.

Los correos electrónicos, enviados a un número no especificado de usuarios, marcan el lanzamiento de la prueba beta pública de SpaceX del servicio de Internet emergente. Durante los últimos meses, SpaceX ha realizado una prueba beta privada limitada con los empleados, que según la compañía mostró buenos resultados tanto en latencia como en velocidades de descarga, medidas clave para un proveedor de servicios de Internet.

Aquellos que recibieron los correos electrónicos habrían completado un formulario en el sitio web de Starlink, que solicitaba la información de contacto y la ubicación de los posibles suscriptores. La empresa de Elon Musk publicó ese formulario en junio y, menos de dos meses después, SpaceX dijo que “casi 700 mil personas” en todo Estados Unidos habían manifestado interés en el servicio.

Starlink es el plan de SpaceX para construir una red de Internet interconectada con miles de satélites, diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad a cualquier parte del planeta. La red es un esfuerzo ambicioso, que SpaceX ha dicho que costará alrededor de $ 10 mil millones de dólares o más para construir. Pero el liderazgo de la compañía estima que Starlink podría generar hasta $ 30 mil millones de dólares al año, o más de 10 veces los ingresos anuales de su negocio de cohetes.

Hasta la fecha, SpaceX ha lanzado casi 900 satélites Starlink, una fracción del total necesario para la cobertura global, pero suficiente para comenzar a brindar servicio en algunas áreas, incluido el noroeste de Estados Unidos. La compañía ha comenzado a trabajar con un puñado de organizaciones en regiones rurales que los satélites Starlink en órbita cubren actualmente, como el estado de Washington.

Bajo el programa Beta Better Than Nothing de Starlink, el servicio inicial está dirigido a Estados Unidos y Canadá en 2020, expandiéndose rápidamente a una cobertura casi global del mundo poblado para 2021”, dijo SpaceX en la descripción de su aplicación móvil Starlink.