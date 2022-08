Starlink, el internet de Elon Musk, podrá usarse en smartphones directamente

Starlink, el servicio de internet del magnate Elon Musk, prevé llevar la red de conectividad de forma directa a los teléfonos celulares sin usar ningún otro tipo de dispositivo para mediar la señal.

En alianza con el operador de red móvil T-Mobile, Starlink planea hacer posible el que los smartphones de sus usuarios se conecten directamente a la red de satélites del dueño y fundador de Tesla.

Lo anterior fue dado a conocer en una transmisión realizada por Musk, en la cual se reveló, aunado a ello, que el proyecto lleva por nombre "Coverage Above and Beyond" (Cobertura, Encima y más Allá).

"Creo que esto es un cambio de paradigma masivo". "En pocas palabras, no habrá más zonas muertas", destacó el multimillonario.

En tanto, el presidente de T-Mobile, Mike Sivert, detalló que, hasta la fecha, todavía hay una gran cantidad de territorio sin cobertura a las redes de internet. De acuerdo al portal Xataka, únicamente en Estados Unidos hay más de un millón de kilómetros cuadrados sin conexión.

Actualmente se tienen regiones remotas que se encuentran muy lejos de las torres de telefonía celular, por lo que los usuarios de teléfonos inteligentes no pueden conectarse a una señal.

Hasta ahora, el plan es que con el lanzamiento del segundo modelo de Starlink se pueda tener una cobertura total. Esta segunda versión será lanzada al mercado en 2023. Se espera que cada uno de los modelos tenga 7 metros de largo y pese alrededor de 1130 kilogramos. El primer modelo solamente pesa 300 kilogramos.

Con una antena de 5 metros, se espera que el servicio de internet del dueño de SpaceX tenga las antenas de matriz más avanzadas del mundo, de acuerdo a lo asegurado por el propio magnate.

Para que el servicio llegue a los smartphone las antenas forzosamente deben ser muy avanzadas, ya que tienen que captar una señal muy silenciosa del celular. La señal debe viajar a 800 kilómetros y, tras ello, ser capturada por un satélite que viaja a 27 mil 350 kilómetros por hora. Asimismo, el satélite tiene que compensar el efecto Doppler de moverse tan rápido.