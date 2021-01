Starlink, el internet de Elon Musk y SpaceX podría llegar México muy pronto

Starlink el servicio de internet satelital de SpaceX del empresario Elon Musk podría llegar a México y otros países más pronto de que crees, luego de que la compañía registró una subsidiaria de Starlink en países como México, España, Argentina Brasil, Colombia y Chile.

De acuerdo con un reporte realizado por CNBC, los satélites de Starlink podrían circular sobre territorio mexicano, ya que según lo mencionado, SpaceX realizó algunos registros públicos para realizar su expansión entre algunos países de América Latina incluido México y otros.

Aunque hasta el momento no existen datos que confinen cuando iniciara la fase de prueba, para la expansión para los países mencionados, actualmente SpaceX se encuentra en fase de prueba "Better than Nothing Beta" para los países de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá donde se encuentra prestando servicio gratuito de manera temporal.

Starlink de SpaceX inició operaciones en octubre del año pasado dando servicio por pago mensual de 99 dólares, y un costo inicial de suscripción de 499 dólares que incluye las terminales de usuario para conectarse al internet satelital.

Conforme avanza el protector de Elon Musk, se ha logrado poner en órbita a un número de satélites SpaceX de 1,015, tan solo 60 de ellos fueron puestos en órbita el pasado 20 de enero mediante una misión del cohete Falcon 9 que realizó su octavo vuelo para lanzar los satélites.

El Falcon 9 despegó Centro Espacial Jennedy de la NASA luego de que se retrasará dos días por las condiciones adversas del clima y la necesidad de controles adicionales para el vuelo.

En un vuelo expresó nueve minutos después del despegue el Falcon 9 regresó a la Tierra aterrizando en el Océano Atlántico.