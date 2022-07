Stranger Things: Cómo saber qué canción te salvará de Vecna en Spotify

Stranger Things está de regreso con la segunda parte de la cuarta temporada y sin duda muchos fanáticos están listos para disfrutar del emocionante desenlace de la esta parte de la popular serie de Netflix. Para celebrar el regreso de la serie de suspenso, Spotify a creado un playlist con la que te puedes defender del villano Vecna, checa aquí cómo obtenerlo.

Uno de los momentos más emocionantes de la serie definitivamente fue cuando Max trata de liberarse de Vecna, para ello sus amigos le ayudan poniendole su canción favorita. Esta escena además de ser clave en la temporada, hizo que la canción Running Up That Hill de Kate Bush se posicionará nuevamente en las canciones más escuchadas después de 40 años de su lanzamiento.

Pero además, muchos usuarios en redes sociales empezaron a preguntarse sobre cuál sería la canción que los salvaría ante el villano de la serie. Spotify y Netflix decidieron unir fuerzas para resolver esta duda a través de un playlist personalizado que todos los usuarios de la plataforma de streaming pueden obtener de forma muy sencilla.

Paso a paso para obtener tu Upside Down Playlist en Spotify

La playlist que te salvará de Vecna lleva por nombre Upside Down Playlist y en ella no solamente podrás encontrar una, sino varias canciones que de acuerdo al algoritmo de Spotify te ayudará an derrotar a este villano.

Para obtener tu Upside Down Playlist en Spotify deberás de tener actualizada tu aplicación de Spotify. Puedes comprobar su estado al ingresar a la Playstore o App Store y buscar el nombre de la plataforma de música.

Deberás buscar en la aplicación "Upside Down Playlist" o también puedes entrar directamente usando el siguiente enlace.

La app analizará tus gustos musicales y arrojará una lista de 50 canciones que te sacarán de las garras del mal siendo la primera del playlist tu salvadora personal.

Spotify elige tus canciones favoritas, pero también incluye algunas de las que forman parte del soundtrack de la cuarta temporada de Stranger Things, entre ellas se incluye Master of Puppets de Metallica, Rock You Like a Hurracaine de Scorpions y por supuesto Running Up That Hill de Kate Bush.