Tamagotchis regresan como ángeles de Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion y los Tamagotchi, esos dos hitos que marcaron la década de 1990, se unen para regresar con el lanzamiento de algo imperdible para todos los fans: nuevos Tamagotchi con los ángeles del mítico anime como mascotas virtuales.

Así lo dio a conocer Bandai Namco, la compañía japonesa creadora de los Tamagotchi, que a través de un video mostró que los diseños de los nuevos aparatos estarán inspirados en las unidades EVA de los protagonistas: Shinji (EVA-01), Rei (EVA-00) y Asuka (EVA-02).

Por si fuera poco, en lugar de los clásicos monstruos digitales que había que criar, los nuevos Tamagotchis serán algunos de los ángeles que aparecen en la serie creada por Hideaki Anno, esas criaturas extrañas cuyo objetivo era exterminar a la raza humana.

Es así que los jugadores podrán criar a su ángel, escogiendo entre Sachiel, Arael, Sahaquiel, Shamshee, Matarael, Israfael e incluso la propia Rei, desde que son un huevo repleto del fluido LCL, para luego alimentarlo con el motor S², la fuente de energía de los ángeles en el anime.

Los nuevos Tamagotchi serán lanzados el próximo 13 de junio, lamentablemente sólo en Japón por el momento, donde tendrán un costo de $2.530 yenes, alrededor de $566 pesos mexicanos.

Bandai Namco no ha aclarado de momento cuándo estarán disponibles en América Latina los dispositivos, pero esperemos que sea pronto.

Los diseños de los nuevos Tamagotchi se inspiran en las unidades EVA de Neon Genesis Evangelion. Imagen: Bandai Namco

Recordemos que Neon Genesis Evangelion salió a la luz en octubre de 1995, convirtiéndose en una de las producciones de anime más aclamadas de todos los tiempos. La serie consta de 26 episodios, disponibles en la plataforma de Netflix, pero además cuenta con un manga y cinco películas: Death and Rebirth (1997), The End of Evangelion (1997), Revival of Evangelion (1998) y la tetralogía de Rebuild of Evangelion, cuya última entrega será este 2020.