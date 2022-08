¿Te arrepentiste de eliminar un mensaje? WhatsApp alista nueva función para recuperarlos

La app de WhatsApp está presente en la vida de millones de personas alrededor del mundo. No obstante, pese a su gran número de usuarios, la plataforma ha quedado a deber algunas funciones, como la posibilidad de recuperar los mensajes que fueron borrados por accidente.

Afortunadamente, al parecer el equipo detrás de la aplicación de mensajería instantánea de Meta se está preparando para incluir en sus próximas actualizaciones la herramienta que permita recuperar los mensajes que fueron eliminados por descuido.

Sin duda alguna, la posibilidad de eliminar mensajes enviados por WhatsApp fue una de las funcionalidades que mejor recibiendo tuvo de parte de los internautas, ya que brinda la posibilidad de suprimir algo enviado por error o un mensaje que el usuario se haya arrepentido de haber enviado. Sin embargo, hasta este momento, la app no había habilitado una opción para recuperar aquellos que fueron borrados por equivocación.

De acuerdo a lo dado a conocer por el medio especializado WABetaInfo, la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo añadirá en sus siguientes versiones una herramienta mediante la cual las personas podrán recuperar sus mensajes de texto.

Fue en el interior de la versión beta 2.22.18.12 de prueba de la app, donde el medio especializado en noticias sobre WhatsApp halló la nueva funcionalidad que podrá a disposición la posibilidad de deshacer el eliminado de mensaje.

No obstante, como en su momento lo tuvo el borrado de mensajes, esta nueva herramienta habilitará la opción que permita el restablecimiento solamente durante algunos segundos, tras de los cuales el texto desaparecerá definitivamente.

Una vez que el usuario de la app borre el mensaje, aparecerá una pequeña ventana en la parte inferior de la pantalla en la que se añadirá la alternativa de deshacer dicha acción, misma que contará con solo un par de segundos.

Con lo anterior debe quedar en claro que, por el momento, no es posible que se recuperen los mensajes borrados en WhatsApp. No obstante, hay algunas aplicaciones que no únicamente hacen posible reestablecer los mensajes de texto suprimidos, sino también el contenido multimedia. Dos buenas opciones son WhatsRemoved+ y WAMR.