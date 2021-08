¿Te gusta hacer videos? YouTube pagará por subir "Shorts", videos cortos al estilo de Tik Tok

El oficio de yotutuber, es un trabajo que se ha vuelto más que redituable en la actualidad, pues para muchos es la oportunidad de realizar proyectos de forma independiente mientras se generan ingresos económicos.

Debido al gran auge de los videos en redes sociales, la plataforma de YouTube, pagará a creadores de contenido por Shorts, videos corta duración al estilo TikTok.

La dinámica será de la siguiente forma: cada mes invitarán a miles de creadores de contenido aptos para reclamar un pago del fondo, de modo que estos podrán reclamar entre mil y diez mil dólares, de acuerdo con la audiencia a la que llegaron y el engagement.

Asimismo, anunciaron que cualquier creador que cumpla con los criterios puede participar. "El Fondo de Shorts es el primer paso de nuestro viaje para construir un modelo de monetización para Shorts en YouTube y no se limita solo a los creadores del YPP –cualquier creador que cumpla con nuestros criterios de elegibilidad puede participar", aseguraron.

Requisitos

Los canales deben haber subido al menos un Short apto durante los últimos 180 días Los canales deben cumplir con los Lineamientos de la Comunidad de YouTube, las reglas de derechos de autor y las políticas de monetización.

No se considerarán aptos los canales que suban videos con marcas de agua o logotipos de plataformas de redes sociales externas, videos no originales (por ejemplo, clips no editados de películas o programas de TV) o copias de videos subidos por otros creadores en sus canales respectivos.

Los creadores deben ser mayores de 13 años en Estados Unidos, o bien tener la mayoría de edad en su país o región. En el caso de los creadores de entre 13 y 18 años, su tutor legal o uno de sus padres debe aceptar las condiciones y configurar una cuenta de AdSense para recibir los pagos si aún no tienen una vinculada a su canal.

Finalmente, es preciso destacar que los países en los que será válida esta iniciativa, serán México, Brasil, India, Indonesia, Japón, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.

Si te quedaron dudas o quieres conocer más detalles sobre dicha implementación, la misma red social de YouTube, compartió un video que te ayuda a entender mejor el proceso y los requisitos.

