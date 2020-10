Tesla actualiza su software: ahora sus automóviles se conducirán solos

Estados Unidos. - Si de innovación en automóviles hablamos, sin duda los autos eléctricos Tesla del físico Elon Musk tienen que estar incluidos en la conversación. Este 2020 los Tesla vuelven a sorprender con la actualización Beta del sistema Autopilot and Full Self Driving anunciada con meses de anterioridad con la que los automóviles Tesla podrán manejarse automáticamente sin necesidad de que los conductores toquen el volante. Además, el Full Self Driving se encargará de mostrar en la pantalla si hay otros vehículos cerca y otros aspectos que harán que el pasajero se sienta cómodo y seguro.

Por el momento el Beta de Autopilot and Full Self Driving solo se encuentra disponible para los modelos Tesla Model S (Insignia), Model 3 (el más económico) y Model X (SUV), mismos que son conducidos por unos pocos de usuarios, nombrados por la misma compañía como “conductores cuidadosos”; se espera que la actualización este a la disposición de mayor cantidad de usuarios a finales de este mismo año.

Entre las funciones que la actualización del software trae consigo es que los automóviles, por sí mismos, pueden cambiar de carril automáticamente, detenerse y avanzar en los semáforos y, con una ruta previamente establecida, girar en las esquinas y estacionarse solos.

No obstante de lo sorprendente que puede sonar que un automóvil tenga la capacidad de conducirse solo, Tesla, en las notas de la actualización del software, advierte que esta función puede ser peligrosa si no cuenta con la supervisión correcta, por lo que ordena que los conductores deben estar siempre pendientes del volante y la carretera. Al respecto, el propio Elon Musk, en su cuenta de Twitter, señaló que “el FSD Beta será extremamente lento y cauteloso”

Tweet publicado por Elon Musk / Foto:Captura de pantalla

En redes las reacciones ante esta nueva implementación no se hicieron esperar. Entre las reacciones más sobresalientes está la del usuario brandonee916, quien posteó tres videos donde se muestra el sistema de conducción automática en la pantalla del automóvil.

Por su parte, no todos los comentarios ante esta nueva actualización en los modelos Tesla fueron del todo positivas. De acuerdo con Associated Press, las críticas negativas a la última actualización de los autos del genio de la tecnología son causadas por el aviso de que exenta a la empresa de la responsabilidad, mismo que fue publicado en la página electrónica oficial de la marca, donde se indica que “el sistema de 8.000 dólares no hace a los automóviles autónomos”, por lo que se acusa a Tesla de utilizar estrategias de mercadotecnia engañosas e irresponsables.