The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, lo que hemos esperado y llegará en el 2022

Hyrule.- Agradecido con el de arriba, este redactor ha estado ansioso por algo de información tras dos años del primer anunció de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y en el Nintendo Direct nos dieron un tráiler alucinante y con la posible fecha de llegada para el 2022.

El Nintendo Direct del E3 2021, tuvo muchas sorpresas importantes, como adelantos, juegos exclusivos, personajes nuevos para Smash Bros y noticias sobre The Legend of Zelda que este año cumplió su 35 aniversario.

Nintendo mostró el tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, donde pudimos apreciar las nuevas aventuras de Link que se expandirá sobre los cielos de Hyrule, ya que anteriormente nos habían mencionado que sería la secuela directa de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y nos recordó The Legend of Zelda: Skyward Sword que saldrá en los próximos días para la consola Switch.

El anuncio de Nintendo duró un minuto con 38 segundos, sin embargo nos mostró muchas cosas y cabe señalar que el juego aún se encuentra en desarrollo.

Uno de los detalles más importantes es el nuevo artefacto de lleva Link en le brazo, el cual parece tomar varias formas para poder resolver diferentes situaciones.

También nuevas habilidades como lanzar fuego de las manos e incluso atravesar paredes mientras escala.

Todavía no se confirma quién o qué será el nuevo villano o si será la Calamidad Ganon que no ha desaparecido, no obstante todavía no se confirma qué personaje será la "momia" que vimos en el primer tráiler de hace dos años, ya que muchos fans teorizan que podría ser Ganandorf o el antiguo héroe de la historia.

Otros detalles que hay que resaltar, es el cabello de la princesa Zelda, que se cree que podría ser un personaje utilizable en el juego o qué roll desarrollará o si nuevamente tenemos que rescatarla porque se muestra en una parte cómo es que cae en un vacío.

El juego no tiene una fecha específica de lanzamiento, pero llegará para la Nintendo Switch en el 2022, Eiji Aonuma, productor de los juegos de The Legend of Zelda, mencionó que este es el estimado según para el desarrollo del juego.

