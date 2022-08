Trabajadores de Apple rechazan dejar el 'home office' porque así son "más felices"

Pese a la normalización de todas las actividades tras la pandemia de Covid-19, un grupo de trabajadores de Apple expresó su rechazo hacia el retorno a las oficinas, plan que fue anunciado por la empresa la semana pasada.

Mediante un comunicado difundido al interior del gigante tecnológico, el grupo Apple Together se rebeló contra la estrategia de modelo hibrido que planea implementar el corporativo.

En este sentido, el grupo hizo especial énfasis en que su rechazó hacia el modelo propuesto por Apple para el regreso a las instalaciones de trabajo se debe a que en este no se contempló el hecho de que muchos de los trabajadores son "más felices y productivos" trabajando fuera del área tradicional.

El plan de la compañía fundada por Steve Jobs era que, a partir del próximo 5 de septiembre del año en curso, todos los empleados volvieran a las oficinas 3 días a la semana. El objetivo de la empresa era que este modelo se aplique primero en sus instalaciones de Silicon Valley y, tras ello, se extienda al resto.

“Los equipos que participen en el programa piloto vendrán a la oficina tres días a la semana con martes y jueves como días establecidos en toda la empresa, pero ahora sus equipos decidirán el tercer día que vengan”, señaló Tim Cook, consejero delegado de Apple, en una carta remitida a la planta laboral.

No obstante, de acuerdo al documento que fue recuperado por el medio británico Financial Times, el grupo Apple Together no se encuentra dispuesto a acogerse al nuevo plan de vuelta a las oficinas.

Sin embargo, este nuevo modelo supone un ajuste al que se había anunciado en junio de 2021, cuando el gigante tecnológico planteaba obligar a su personal a acudir a sus centros de trabajo los lunes, martes y jueves de cada semana, dejando abierta la posibilidad de hacer "home office" los miércoles y viernes.

Cook detalló que será decisión de cada equipo el día más adecuado para completar los 3 días de la semana que deben obligatoriamente asistir a las oficinas, subrayando que muchos trabajadores podrán trabajar de forma remota 2 días a la semana, y dependiendo de la función que desempeñen, también existirá la alternativa de trabajar a distancia hasta 4 semanas al año.