Tres programas gratuitos para diseño, similares a los de Adobe

A veces pasa que eres amante de crear diseños, pero, al no ser tu actividad principal, no tienes contratada la paquetería de Adobe, sin embargo, no tienes que renunciar a trabajos formales solo porque no tienes los programas de edición más populares, sino que puedes recurrir a otros que son gratuitos y muy similares.

Y es que, es probable que en las empresas no tengan problema en contratar la paquetería de Adobe o algún programa específico, pero sí tú los ocupas poco, entonces no resulta redituable tener todas las licencias, ya sea porque tu actividad principal es otra o incluso si eres estudiante.

Por eso queremos compartirte algunos programas gratuitos para diseño a los que puedes recurrir, pues son parecidos a los de Adobe, y puedes utilizarlos en lugar de Photoshop, Illustrator, Lightroom, con resultados similares, pero sin tener que pagar licencias para ello, principalmente si el resultado es para consumo personal.

Programas para diseño gratuitos

Lo importante aquí es recalcar que tienes alternativas a las de Adobe y que además son gratuitas, así que, ¿por qué no sacarle provecho a estos programas pensados para que todas las personas tengan acceso a poder diseñar sus propias creaciones?, entonces, vamos a conocerlos.

Photopea. Este programa lo puedes usar en lugar de Photoshop y te ofrece muchas de las herramientas del programa de Adobe, ubicadas casi en el mismo lugar, por lo que, si requieres hacer diseños de gráficos, edición de fotografrías e imágenes, puedes emplearlo sin mayores problemáticas.

Programas gratuitos para diseño, similares a los de Adobe FOTO: FREEPIK

Según versiones de usuarios, la desventaja con Photopea son las herramientas automatizadas, pues algunas no ofrecen los resultados que esperarías y algo que puedes hacer fácilmente con Photoshop, te puede costar un poco más con el programa gratuito, pero igualmente puedes hacerlo.

Inkscape. Se trata de un editor de gráficos verticales cuyo código es abierto y, por tanto, lo puedes usar de manera gratuita para hacer logotipos, ilustraciones, diagramas, gráficos y muchas de las cosas que te ofrece Illustrator de Adobe, por lo que resulta una excelente opción.

El programa de diseño gratuito de Inkscape te ofrece tantas herramientas que incluso algunos desarrolladores lo han usado para crear gráficos para videojuegos como Shipped o Majotori, así que como ves, puedes hacer muchísimas cosas desde esta plataforma de diseño.

Darktable. Si eres amante de la fotografía, puedes sustituir Lightroom de Abobe, por este programa de procesamiento fotográfico en formato raw, que se ofrece de manera gratuita. A diferencia de Adobe Photoshop o GIMP, no es un editor de gráfico rasterizado, sino que se enfoca en la postproducción de imágenes raw.

Además, te permite procesar un gran número de imágenes y puedes usarlo en Linux, Windows, Os y Solaris. Por lo que, este es considerado el mejor programa de edición gratuito y de código abierto para el procesamiento de imágenes en formato raw.