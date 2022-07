Trucos con los que pueden ESPIAR tu cuenta de WhatsApp: ¡qué no te hackeen!

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo y es por ello que piratas informáticos o hackers han puesto los ojos en esta app encontrando puntos vulnerables en su seguridad para poder espiar conversaciones.

Cabe recordar que hace no mucho el espiar una conversación en WhatsApp era relativamente fácil para los conocedores de la materia, pues solo bastaba con conectarse a la misma red de wifi y filtrar todos los datos que por la misma se enviaban o recibían, debido a que antes los mensajes de WhatsApp no eran encriptados.

Esta situación con los años cambio, luego de que los desarrolladores de WhatApp añadieran el cifrado de extremo a extremo. Con lo cual se garantizó de que todos los mensajes de una conversación enviados entre tú y unas personas puedan ser vistos por quien lo envía y recibe el mensaje.

Aunque estos bugs en la seguridad de WhatsApp han quedado resultas, lo cierto es que aún existen métodos para espiar conversaciones, los cuales te mencionaremos con la intención de que tomes las debidas precauciones pues usarlos con alguna otra intención puede significar un delito.

Uno de los métodos paras saber si me están espiando o me han hackeado es el verificar si mi cuenta de WhatsApp está vinculada con otro dispositivo ya que con frecuencia la alerta de dispositivos vinculados desaparece o en algunos casos no aparece en la barra de notificaciones de nuestro dispositivo móvil, por lo que es importante verificar en propia aplicación en la opción de "Dispositivos Vinculados" del menú de opciones.

También es importante que, ante cualquier sospecha de una infiltración, verificar que nuestros mensajes no presenten la confirmación de lectura sin que a menos que hayamos abierto el mensaje, así como mensajes sin notificación que no hayamos pulsado para su lectura.

Cabe señalar que nuestro WhatsApp también puede ser vulnerable si usamos computadoras ajenas para conectarnos a WhatsApp Web ya sea en centros de trabajo, ciber, en casa de amigos etc. Por lo que es conveniente verificar que nuestra sesión quede cerrada cuando dejemos de usar el equipo, no importa si usamos la versión incognito de del navegador.