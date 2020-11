Trucos de WhatsApp: Descubre por cuanto tiempo tu mensaje ha sido ignorado

México.- ¿Qué haríamos sin WhatsApp?, y es que no hay duda de que se ha convertido en una herramienta indispensable para todas las personas, su efectivo servicio de mensajería instantánea lo ha colocado como una de las plataformas favoritas y a diferencia de otras, otorga muchas libertades y facilidades, además podría decirse que es una opción bastante económica, sin embargo, no podemos negar que a veces ha sido la responsable de múltiples disgustos.

Sobre todo cuando mandamos mensaje a uno de nuestros contactos y este simplemente nos ignora, claro que podría ser por muchas razones, no necesariamente debe ser porque no quiere hablar con nosotros. Por si fuera poco, además de malos ratos esto es una de las principales razones por la que las parejas discuten. Pero bueno, en eso no nos meteremos esta vez. Por otra parte, si quieres descubrir por cuanto tiempo tu mensaje ha sido ignorado, es decir, desde cuando tu contacto lo leyó; aprende el siguiente truco de WhatsApp.

Afortunadamente solo deberás seguir una serie de pasos bastante sencilla. Lo primero que debes hacer es abrir el chat donde enviaste el mensaje, posteriormente, presionar este por varios segundos hasta que se habrá una ventana con nuevas opciones. Una de estas dirá "Info", deberás pulsarla y automáticamente te mostrara el tiempo que ha pasado desde que enviaste el mensaje y desde cuando tu contacto lo leyó.

En caso de que seas team iOS (iphone), solo debes colocar el dedo en el mensaje y rápidamente obtendrás la opción que dice "Info", con esto también accederás a lo que necesitas. Cabe señalar que estos opciones de WhatsApp son bastantes sencillas y no están fuera de las facilidades que la aplicación otorga, sin embargo, existen muchas personas que aun no la conocen en un 100 por ciento, además, toma en cuenta que este truco también es aplicable para chats de grupos.

Elige un tono diferente para cada uno de tus contactos

Es importante mencionar que esta tampoco se trata de un opción super secreta, no obstante, muchas personas la pasan por alto por eso te explicaremos como hacer uso de ella. Para realizar esto será necesario abrir en WhatsApp la conversación del contacto al que deseas personalizar la notificación, posteriormente ir hasta su perfil y buscar la opción de Notificaciones. Una vez seleccionada esta opción podrás activar "Notificaciones personalizadas" y al final configurar un tono diferente.

En caso de utilizar un teléfono iOS, los pasos son exactamente igual, solo que en su perfil en lugar de aparecer la opción de "Notificaciones", aparecerá "Personalizar Tono".