Trucos de WhatsApp: cómo volverse "invisible" para sus contactos

La última opción cuando no quieres que un contacto vea tu información de WhatsApp y la más efectiva, es "bloquear el contacto", pero si usas esta forma, no podrá comunicarse contigo ni tú con ese usuario.

No obstante, no podrás ocultar la opción de aviso de que estas escribiendo en una conversación, WhatsApp no permite desactivar esta opción.

Una idea que te pudiera servir para usar el "modo invisible" es poner una imagen de un color plano, como por ejemplo, una imagen blanca o negra, y que luego la uses como una imagen de perfil, aunque también puedes usar otras imágenes de internet, pero procura que no digan mucho de ti.

Así que la primera media para ser invisible en WhatsApp , primero será ocultar nuestro rostro, por lo que podemos usar una imagen de perfil que no sea tu cara o que esté en blanco, algo que no delate que eres tú o que estás activo en la red social.

