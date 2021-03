Un motor de curvatura sería posible según Applied Physics y los cálculos de un Físico mexicano

Desde hace ya mucho tiempo se conocía el estudio y la teoría de Miguel Alcubierre para viajar en el tiempo gracias a un motor de curvatura, viajar más rápido que la luz específicamente, y claro, esto sin romper ninguna luz de la física cuántica. Ahora un grupo de Applied Physics ha comentado la posibilidad de desarrollar un motor de curvatura real con la teoría de Alcubierre.

Primero que nada hay que entender todos los conceptos básicos del viaje en el tiempo, y es que esto no es un ninguna cosa fantasiosa, ya que por la relatividad temporal, el viaje en el tiempo ha existido y depende únicamente de la velocidad a la que se viaje sumada a otros factores. Este claro ejemplo se puede ver en la famosa película Interstellar y en teoría no es nada descabellado.

Applied Physics desarrollaría primer motor de viaje en el tiempo gracias a físico mexicano

La teoría de Miguel Alcubierre no es nueva, ya que se ha tenido desde el 1994 cuando la realizó en sus estudios, pero, ¿por qué no ha sido un alboroto desde siempre?, pues bien, según los cálculos del mexicano, se necesitaba utilizar un motor con energía negativa, la cual no podías ir a comprar en cualquier tienda de electrónica.

Podrían verse naves especiales con motores de curvatura en el futuro Foto: Unsplash

Es por ello que la teoría del motor de curvatura no había sido tan conocida, aunque los cálculos eran correctos y brillantes, hacía falta mucha tecnología no disponible hasta la fecha para llevarla a la realidad, a pesar de lo irreal que parece, los principios del motor de Alcubierre son bastante “simples” dentro de lo que cabe.

El motor de Alcubierre podría convertir a los humanos en una raza multiplanetaria Foto: Unsplash

Las reglas de la física dicen que no se puede viajar más rápido que la luz en el vacío, es aquí donde ocurre la magia, ya que este dispositivo deforma el espacio, ya que no hay ninguna regla que diga que es imposible viajar más rápido que la luz en el espacio. Lo que hace es expandir el espacio detrás de la nave y compensarlo en la parte frontal contrayéndolo… ¿Simple verdad?.

Ahora la gran noticia es que las personas de Applied Physics han propuesto un modelo bastante más factible que no utilizaría energía negativa, siendo así, hasta el momento, la posibilidad más grande para llevar el motor de curvatura de Miguel Alcubierre a la realidad. Se podría estar en una época de transición a la era multiplanetaria.