¿Un sacrificio por la ciencia? 15 monos con Neuralink de Elon Musk han muerto denuncia ONG

Estados Unidos.- El Comité de Médicos por la Medicina Responsable (PCRM), una organización sin fines de lucro ha denunciado que al menos 15 monos de los 23 a los que se les implantó un chip cerebral Neurolink de Elon Musk han muerto tras padecer un enorme "sufrimiento", por este procedimiento que según el empresario tiene un objetivo medicinal.

La denuncia de la organización que cuenta con el respaldo de más de 17,000 médicos fue presentada ante la administración del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), contra la Universidad de California, Davis, por violaciones de la Ley Federal de Bienestar Animal relacionadas con enfermedades invasivas y mortales. experimentos cerebrales realizados en 23 monos.

Según detalla la denuncia, esta universidad recibió más de 1.4 millones de dólares de la empresa Neuralink de Elon Musk para llevar a cabo los procedimientos experimentales en los monos.

El Comité de Médicos por la Medicina Responsable explicó que la empresa Neuralink y la Universidad de California no proporcionaron la atención veterinaria adecuada a los monos moribundos; "usaron una sustancia no aprobada conocida como "Bioglue" que mató a los monos al destruir partes de sus cerebros y no proporcionaron el tratamiento psicológico".

En este sentido, la asociación explica que los monos fueron sometidos a mucho estrés, debido a que fueron enjaulados solos, se les atornillaron postes de acero en el cráneo. Por este motivo, los macacos sufrieron trauma facial, convulsiones, y diversas infecciones causadas por el chip implantado.

“Es posible que UC Davis haya entregado sus instalaciones financiadas con fondos públicos a un multimillonario, pero eso no significa que pueda evadir los requisitos de transparencia y violar las leyes federales de bienestar animal”, dice Jeremy Beckham, MPA, MPH, coordinador de defensa de la investigación con el Comité de Médicos.

Beckham añadió que los documentos revelan que a los monos se les mutiló el cerebro en experimentos de mala calidad dejándolos morir. El investigador afirma que por este motivo, no es extraño que Elon Musk y la universidad quieran ocultar el público las fotos y videos del experimento.

"La universidad se ha negado a publicar fotos y videos, alegando que los registros pertenecen a Neuralink, una empresa privada que no está sujeta a la Ley de Registros Públicos de California", aseveró PCRM.

Deborah Dubow Press, Esq., consejera general asociada del Comité de Médicos, refirió que la Universidad de Davis, no podrá proteger a una empresa privada del escrutinio público ya que las fotos y videos alojados en una institución pública son registros públicos, por lo que deben de ser revelados.