Un satélite GPS es lanzado por SpaceX para las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos

Estados Unidos.- SpaceX lanzó de manera exitosa un satélite GPS para las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos impulsadas por el presidente Donald Trump, en momentos donde el país y el resto del mundo se encuentra a la expectativa por los resultados de las elecciones presidenciales.

La empresa SpaceX realizó el nuevo lanzamiento finalizado con éxito en el que los ingenieros de Elon Musk lograron poner en órbita terrestre el satélite GPS III SV04 para las Fuerzas Espaciales Estados Unidos este 5 de noviembre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un cohete portador Falcon 9 de SpaceX puso en órbita el avanzado satélite militar, en dos etapas, la primera se efectuó a las 18:24 (hora local) desde la estación de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral, en Florida, y 9 minutos más tarde, la primera etapa aterrizó en la plataforma flotante "Of Course I Still Love You" de SpaceX en el océano Atlántico. El lanzamiento se ha podido seguir en directo por internet.

Este satélite GPS lanzado por el cohete de SpaceX es el cuarto que se envía en los últimos años y el tercero que ha llegado a la órbita del planeta a manos de esta compañía privada de vuelos espaciales.

El satélite GPS III SV04 ahora forma parte de los 31 satélites GPS primarios que hay volando alrededor del planeta. De acuerdo al portal Computer Hoy, se habla de una nueva campaña para renovar esa flota de satélites con nuevos modelos GPS III y reemplazar los satélites actuales que se ocupan de esta función.

Aunque se trata de un lanzamiento para las Fuerzas Espaciales de EEUU, estos satélites también son de gran utilidad para el uso civil. Estas integran una "señal civil" que facilita la comunicación con otros sistemas de navegación del espacio. Los usuarios y compañías pueden hacer uso de esta señal GPS para nutrir sus sistemas como aplicaciones de localización o navegación.

Estos nuevos satélites GPS III, construidos por Lockheed Martin, prometen ser más eficientes, seguros, y tres veces más precisos que sus predecesores. Cuentan además con capacidades más avanzadas de "antiinterferencias" que evitan más ciberataques gracias a una nueva señal M-Code incorporada.

La misión GPS III SV04 estaba programada inicialmente para ser lanzada el pasado 2 de octubre, sin embargo no se realizó por una anomalía en el motor. La NASA estuvo pendiente de este lanzamiento, pues planea enviar a varios astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) con uno de los Falcon 9 de SpaceX.