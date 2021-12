Usuaria denunció acoso en Horizon Worlds, el mundo virtual del Metaverso de Mark Zuckerberg

Estados Unidos.- El pasado 26 de noviembre, una usuaria realizó la primera denuncia sobre un caso de acoso sexual en Horizon Worlds, del Metaverso.

Metaverso, de Meta fue creado por Mark Zuckerberg y es un proyecto de realidad virtual que tiene como fin la opción de interactuar con los usuarios desde la comodidad de nuestras casas usando "avatares".

La idea de un universo virtual suena a algo de ciencia ficción, sin embargo hasta en un universo cibernético se podría registrar un caso de acoso.

La denunciante del mundo virtual de Meta que se encuentra en la fase "beta", dijo que su avatar fue tocado de manera indebida y no consensuada por otro usuario, de acuerdo con el medio El Mundo de España.

Anuncio de Mark Zuckerberg sobre el mundo virtual de Meta / Foto: Captura

"No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza. El acoso no es una broma", dijo la usuaria afectada porque tocaron de manera indevida a su avatar.

La usuaria señaló ser un "beta tester" de un grupo oficial de Horizon Worlds en Meta y agregó que el acoso sexual no es una broma en Internet, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso.

Sin embargo, hasta el momento Metaverso no ha emitido alguna solución al respecto, pero el Vice Presidente de Horizon Worlds en Meta, Vivek Sharma, dijo en una entrevista con The Verge que el suceso fue calificado como "realmente desafortunado" y recordó a los usuarios que tienen una herramienta llamada "espacio seguro" para impedir a otros usuarios se acerquen demasiado, sin embargo la usuario no usó.

Además hay un botón para reportar comportamientos indebidos, que al tocarlo envía un pequeño video desde la perspectiva de los implicados a un supervisor de la compañía, quien evaluará si se ha incumplido alguna de las normas en el Metaverso, ya que este tipo de comportamientos están prohibidos.

Horizon Worlds

Horizon Worlds es una sala de chat donde los participantes tienen un aspecto de caricatura y pueden darle a su avatar la apariencia física que quieran, pero en la realidad virtual aparecerán como un torso flotante sin piernas.

El mundo virtual se encuentra de forma gratuita / Foto: Captura

Horizon World esta disponible de forma gratuita para las personas mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá.

